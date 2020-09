Mit "Schatten der Mörder - Shadowplay" nimmt das ZDF demnächst eine internationale Koproduktion ins Programm, deren Folgen an vier aufeinanderfolgenden Abenden zu sehen sein werden. Der Auftakt läuft am Freitag, den 30. Oktober um 20:15, der zweite Teil läuft einen Tag später ebenfalls zur besten Sendezeit - das ZDF räumt somit also zwei seiner stärksten Krimi-Sendeplätze frei. Die beiden weiteren Folgen werden dagegen am Sonntag- und Montagabend erst um 22:15 Uhr ausgestrahlt.

Im Ensemble des Vierteilers spielen der kanadische Schauspieler Taylor Kitsch und der US-amerikanische Schauspieler Michael C. Hall sowie Nina Hoss, Sebastian Koch und Mala Emde, die britische Schauspielerin Tuppence Middelton, der US-amerikanische Schauspieler Logan Marshall-Green, Maximilian Ehrenreich sowie in weiteren Rollen unter anderem Anne Ratte-Polle, Benjamin Sadler, Lena Urzendowsky und Martin Wuttke.

Im Mittelpunkt steht der 31-jährige US-Polizist Max McLaughlin (Tylor Kitsch), der im Sommer 1946 ins kriegszerstörte Berlin kommt. In der amerikanischen Besatzungszone soll er unter der Führung seines Vorgesetzten Tom Franklin (Michael C. Hall) eine Polizeieinheit aufbauen. Ihm zur Seite wird die deutsche Polizistin Elsie (Nina Hoss) gestellt. Ziel der beiden ist, "Engelmacher" (Sebastian Koch), eine Art Al Capone im Berlin der Nachkriegszeit, zu Fall zu bringen. Dabei stoßen sie auf einen Mordfall an zwei US-Soldaten und geraten mit korrupten US- und UdSSR-Diplomaten aneinander. Gleichzeitig will Max seinen älteren Bruder Moritz (Logan Marshall-Green) stellen, der offiziell als vermisst gilt. Dieser führt einen brutalen Privatkrieg gegen entflohene Nazi-Verbrecher.

Produziert wurde "Schatten der Mörder - Shadowplay" von Tandem Productions/Bron Studios in Koproduktion mit dem ZDF. Executive Producers sind Måns Mårlind, Rola Bauer, Tim Halkin, Jonas Bauer, Jim Gillespie, Aaron L. Gilbert, Steven Thibault und David Davoli. Ideengeber, Autor und Regisseur Måns Mårlind ("Die Brücke", "Midnight Sun") und sein Regie-Partner Björn Stein haben die Filme nach den Drehbüchern von Måns Mårlind inszeniert, die Kamera führt Erik Sohlström.

Krimireihe "McDonald & Dodds" startet

Neuen Krimi-Stoff hält das ZDF unterdessen auch einige Tage zuvor bereit - und zwar in Form der humorvollen britischen Krimireihe "McDonald & Dodds", deren erste Folge am Sonntag, den 25. Oktober um 22:15 Uhr ausgestrahlt wird. Eine weitere Folge hat der Sender für den 8. November angekündigt. In der Serie gehte es um einen unscheinbaren und verschrobenen, aber sehr intelligenten Detective Sergeant, der im englischen Bath knifflige Mordfälle löst.