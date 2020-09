Zum Start in den Herbst legt der Männersender DMAX seine im vergangenen Jahr gestartete Kampagne "DMAX bleibt echt" mit neuen Motiven und einem leicht veränderten Fokus neu auf. Neben einer Vielzahl an eigens produzierten TV-Trailern und Online-Videos sowie zahlreichen Printmotiven werden auch Autokino- und Radiospots zu sehen und zu hören sein. Die gesamte Kampagne wird zudem auch auf den Social-Media-Kanälen des Senders begleitet. Hierbei werden vor allem die Eigenproduktionen des Männersendersin den Fokus gestellt, jeweils mit einem flotten Spruch versehen. So wird die neue Staffel "Steel Buddies" mit "Endlich wieder neuer Schrott im Fernsehen" oder "Keine Schraube locker. Nur ein loses Mundwerk" beworben. Und bei "Abenteuer Autobahn" heißt es "Auf unserem Catwalk: Elefantenrennen".

"Mit der zweiten Runde unserer 'Bleibt Echt'-Kampagne machen wir auf den starken Programmherbst auf DMAX aufmerksam. Während wir im ersten Flight der Kampagne damit gespielt haben, was DMAX nicht ist, konzentrieren wir uns in der Weiterentwicklung auf das, was DMAX so besonders macht: Kein Fake. Sondern ehrliches Fernsehen. Immer im charmanten und selbstironischen DMAX-Style. Damit geben wir allen eine verläßliche Anlaufstelle, die Realität, starken Content und authentische Protagonisten schätzen", erklärt Eike Immisch, Sr. Director Marketing & Communications bei Discovery Deutschland.

Bilder: DMAX-Kampagne "Bleibt echt" 2020

Seitens Discovery zeichnen neben Eike Immisch, Sr. Director Marketing & Communications, Stefan Ladwig, Sr. Manager Marketing, Jan Leitz, Manager On-Air-Promotion und Patricia Peter, Marketing Executive für die Realisierung und Mediaplanung verantwortlich. Entwickelt und produziert wurde die Kampagne von den Agenturen Kolle Rebbe aus Hamburg und Seeblick Media aus München. Als Mediaagenturen sind Essence aus Düsseldorf und All About Video aus München im Einsatz.