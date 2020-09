Seit Anfang des Jahres ist Devesh Raj neuer CEO von Sky Deutschland. Zum Geschäftsführung-Team gehörten bislang aber auch noch Holger Enßlin und Colin Jones. Nun hat Sky angekündigt, dass Enßlin das Unternehmen Ende des Jahres nach insgesamt 17 Jahren verlassen wird. Laut Sky war das eine Entscheidung von Enßlin selbst. Und so wird er Ende 2020 von seiner Funktion als Geschäftsführer und General Counsel in Deutschland, Österreich und der Schweiz zurückzutreten. In der ersten Jahreshälfte 2021 wird er Sky aber auch weiterhin als Senior Advisor zur Verfügung stehen - ähnlich lief es auch beim Abgang des ehemaligen Sky-Chefs Carsten Schmidt.

Holger Enßlin war in den vergangenen Jahren ein prägender Kopf bei Sky und zuvor bei Premiere. Seit zwölf Jahren arbeitet er im Unternehmen als Geschäftsführer. Als solcher verantwortete er die gesamte Rechtsabteilung, die Akquistion von Sportrechten und die Verbreitung von Sky. Er spielte unter anderem beim Übergang von Premiere zu Sky und dem anschließenden Verkauf an Sky plc eine zentrale Rolle, außerdem war er am Aufbau von Sky+ und Sky Sport News beteiligt. In den letzten Jahren hat er außerdem das Distributionsgeschäft ausgebaut und Sky Switzerland zum zweitgrößten OTT-Anbieter in diesem Markt aufgebaut. Er half auch bei der Einführung von Sky X in Österreich und spielte eine wichtige Rolle bei sechs Bundesliga-Rechteausschreibungen sowie bei der Akquisition von anderen Sportrechten wie der UEFA Champions League und der Formel 1.

Wer künftig die Aufgaben von Enßlin übernehmen wird, ist einstweilen unklar. Auf Nachfrage heißt es von Sky, dass man sich dazu in Kürze äußern werde. Fest steht: Mit Enßlin verliert Sky einen bestens vernetzten Manager, der über viel Erfahrung verfügt und der in den seinen insgesamt 17 Jahren im Unternehmen einiges bewegt hat.

"Nach 17 Jahren bei Sky wird nächstes Jahr der richtige Zeitpunkt für mich sein, etwas Neues zu machen. Bis dahin werde ich werde mich weiterhin mit großem Engagement für das Unternehmen einsetzen und mit dem Management zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zum neuen General Counsel und meinen Nachfolgern im Bereich Distribution und Sportrechte zu gewährleisten", sagt Enßlin zu seinem Abschied.

Sky-Deutschland-Chef Devesh Raj erklärt: "Holger ist eine entschlossene und engagierte Führungspersönlichkeit, die ein starkes Team aufgebaut hat. Es war mir eine Freude, mit ihm zusammenzuarbeiten. Er hat sich immer mit Leidenschaft für unser Geschäft eingesetzt und hat eng mit dem Team der Sky Group zusammengearbeitet. Ich möchte ihm im Namen von uns allen für seinen großen Beitrag und seine Unterstützung für das Geschäft von Sky Deutschland danken. Ich bin ihm aufrichtig dankbar für die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit und wünsche ihm für seine berufliche und private Zukunft alles Gute."