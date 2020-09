Bevor im Oktober die neue Staffel von "Babylon Berlin" im Ersten zu sehen sein wird, soll die ARD-Mediathek mit einer besonderen Filmreihe auf die Ausstrahlung einstimmen. Von diesem Freitag an werden zwölf Filmklassiker der 1920er- und 1930er-Jahre zum Abruf bereitstehen. Ende September werden die drei "Babylon Berlin"-Regisseure Henk Handloegten, Achim von Borries und Tom Tykwer sowie einige Darstellerinnen und Darsteller aus der Serie jeweils für einen der Filme Pate stehen und eine ganz persönliche Einführung zu "ihrem" Film geben.

Bei den Filmen handelt es sich um "Die Frau im Mond", "Der letzte Mann", "Dr. Mabuse", "Tagebuch einer Verlorenen", "Metropolis", "Die Büchse der Pandora", "Der Blaue Engel", "Menschen am Sonntag, "M - eine Stadt sucht einen Mörder", "Berlin Alexanderplatz" und "Aschenputtel".

© SWR/Alexander Kluge Florian Hager

Die dritte Staffel von "Babylon Berlin" ist ab dem 11. Oktober erstmals im Free-TV zu sehen. Zum Auftakt laufen am Sonntagabend im Ersten drei Folgen am Stück. Die weiteren Folgen werden bis zum 22. Oktober ausgestrahlt. In der ARD-Medithek sind die ersten drei Folgen schon ab dem 9. Oktober abrufbar, die übrigen Episoden folgen am 11. Oktober.