Am vergangenen Wochenende ist die neue RTL-Show "Big Performance - Wer ist der Star im Star?" gestartet, mit der der Kölner Sender offensichtlich dem Quoten-Hit "The Masked Singer" nacheifert, den man selbst nur allzu gerne im Programm gehabt hätte. An die Zuschauerzahlen der ProSieben-Show kam RTL nicht heran - und die erneute Ausstrahlung am Tag wollte sogar überhaupt nicht funktionieren, der Marktanteil lag bei kaum mehr als fünf Prozent in der Zielgruppe.

Nun macht RTL kurzen Prozess und spart sich mit sofortiger Wirkung die Wiederholung am Sonntag. Anstelle von "Big Performance" wird es am kommenden Wochenende um 12:40 Uhr zwei Folgen von "Undercover Boss" zu sehen geben. So verfährt RTL auch zwei Wochen später - hier gibt's jedoch noch einmal ein Wiedersehen mit den kuriosen "Promi Undercover Boss"-Folgen. Am 27. September war die Wiederholung von "Big Performance" hingegen für den Vormittag vorgesehen, wo der Sender nun lieber zwei Folgen von "Familien im Brennpunkt" ausstrahlen wird.

Mit den Primetime-Quoten von "Big Performance" kann man bei RTL unterdessen recht zufrieden sein. Zwar schalteten insgesamt nur 1,76 Millionen Zuschauer ein, doch in der Zielgruppe lag der Marktanteil der neuen Brainpool-Show mit Daniel Hartwich bei guten 13,3 Prozent (DWDL.de berichtete). Bleibt abzuwarten, ob es gelingt, das Quoten-Niveau zu halten oder sogar auszubauen.

Die Show-Konkurrenz dürfte allerdings noch etwas härter werden als zuletzt, denn bei ProSieben wird am Samstagabend mit "FameMaker" ebenfalls eine neue Musikshow zu sehen sein. Diese wird übrigens von Raab TV produziert - bei Brainpool dürften zu diesem Zeitpunkt also gleich zwei Herzen in einer Brust schlagen.