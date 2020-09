Nitro hat sich die Rechte der vor fast vier Jahren bei History ausgestrahlten Doku-Reihe "Wigald & Fritz - Die Geschichtsjäger" gesichert. Der Männersender der Mediengruppe RTL wird die sechs Folgen der ersten und einzigen Staffel ab dem 10. Oktober jeweils samstags um 13:30 Uhr im Doppelpack ausstrahlen.

In voller Entdeckermontur und mit jeder Menge Neugier begeben sich Komiker Wigald Boning und Urban Explorer sowie YouTuber Friedrich "Fritz" Meinecke für das Format in mysteriöse Gegenden, darunter nach Tschernobyl, in das ehemalige Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen und die einstige Heeresversuchsanstalt Peenemünde in Mecklenburg-Vorpommern.

History Deutschland realisierte "Wigald & Fritz - Die Geschichtsjäger" in Zusammenarbeit mit der Schwarzbild Medienproduktion.