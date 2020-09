Die Sozial-Reportage "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" zählte in den vergangenen Jahren zu den verlässlichsten Quotenbringern im Programm von RTLzwei. Wenn das von Good Times produzierte Format demnächst zurückkehrt, dann jedoch auf einem neuen Sendeplatz: Wie jetzt bekannt wurde, wandert "Armes Deutschland" im Herbst vom Dienstag- auf den Montagabend.

Die neue Staffel, die mit zwei Folgen recht kurz ausfällt, beginnt am 5. Oktober um 20:15 Uhr. Zwei Wochen später folgt schließlich noch eine neue Folge des Ablegers "Armes Deutschland - Dürfen die das?". Mit dem Wechsel auf den Montag tritt die Reihe in Konkurrenz zur "Höhle der Löwen", geht gleichzeitig aber "Joko & Klaas gegen ProSieben" und dem Staffel-Auftakt von "The Masked Singer" aus dem Weg, der am 20. Oktober ausgestrahlt werden soll (DWDL.de berichtete).

Bemerkenswert ist indes die Tatsache, dass RTLzwei somit im Oktober an gleich drei Tagen der Woche auf Sozial-Reportagen setzen wird: Dienstags bleibt gibt es nämlich "Hartz und herzlich" zu sehen und donnerstags läuft "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt".