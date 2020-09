Mit der Bestellung der zweiten Staffel von "Frau Jordan stellt gleich" machte Joyn kurzen Prozess - und so wird es schon im November die neuen Folgen der Comedyserie mit Katrin Bauerfeind in der Hauptrolle zu sehen geben. Wie der Streamingdienst gegenüber DWDL.de bestätigte, steht die Fortsetzung ab Donnerstag, den 5. November zum Abruf bereit. Trotz mauer Quoten ist 2021 auch eine Ausstrahlung bei ProSieben geplant.

"Ich bin sehr stolz, dass wir mit 'Frau Jordan stellt gleich' in eine neue Staffel gehen, da uns die Themen rund um Gleichstellung besonders am Herzen liegen", sagtt Joyn-Geschäftsführerin Katja Hofem. "Was gibt es also Besseres, als auf unterhaltsame und humorvolle Weise gesellschaftlich relevante Themen zu zeigen? Mit dieser hochwertigen Produktion schaffen wir Raum für verschiedene Meinungen und regen zum Nachdenken an."

Showrunner und Head-Autor der Comedyserie ist Ralf Husmann. MadeFor Film hat die neuen Folgen gemeinsam mit SevenPictures produziert. Inhaltlich knüpft die neue Staffel an die vorherige an: Eva Jordan (Katrin Bauerfeind) hat die Wahl zur Bürgermeisterin verloren und schlägt sich nun mit der resoluten Frau Sommerfeld (Adina Vetter) herum, die eine deutlich ernstzunehmende Gegnerin als ihr Vorgängerr Herr Brinkmann (Ulrich Gebauer) ist. Infolgedessen muss das Gleichstellungsbüro eine Budgetkürzung hinnehmen.

In weiteren Rollen stehen für "Frau Jordan stellt gleich" unter anderem Alexander Khuon, Nathalia Belitski und Mira Partecke vor der Kamera.