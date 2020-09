Zum Januar diesen Jahres war Thomas Gottschalk vom Bayerischen Rundfunk zum SWR gewechselt - und moderiert seitdem bei SWR3 zusammen mit Constantin Zöller montags "Gottschalk & Zöller", seit Mai auch an jedem zweiten Freitagabend "Gottschalks Playlist". Wie schon vor Wochen spekuliert wurde, holt der SWR Gottschalk, dessen Lebensmittelpunkt inzwischen Baden-Baden ist, jetzt fürs TV-Programm auch vor die Kamera.

Nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de sind gleich zwei neue Formate mit Thomas Gottschalk geplant: Noch im Dezember kommt "Thomas Gottschalk: 2020 - die Show", die der SWR für das Erste produziert. Die Sendung soll sich um das im doppelten Wortsinn "ausgefallene" Jahr 2020 drehen. Mit prominenten und nicht-prominenten Gästen will Gottschalk verpasste Momente und ausgefallene Erlebnisse nachholen. Die Show soll zur Weihnachtszeit um 20.15 Uhr im Ersten laufen.



Im kommenden Frühjahr ist dann für das SWR-Fernsehen ein neues Timetainment-Format mit Thomas Gottschalk geplant: In der neuen Primetime-Show reist Gottschalk mit jeweils vier prominenten Studio-Gästen aus unterschiedlichen Jahrzehnten in die Jahre ihrer Volljährigkeit, um diese musikalisch noch einmal hochleben zu lassen. Titel der nostalgischen Sendung nach DWDL.de-Informationen: "Nochmal 18". Zunächst sind acht Folgen der Show geplant.



Drüben beim ZDF plant man unterdessen weiterhin auch ein einmaliges Comeback von "Wetten, dass..?" mit Thomas Gottschalk im Herbst 2021. Dass er parallel auch mit der ARD flirte, kommentierte ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler Anfang September mit den Worten: "Ich freue mich, dass Thomas Gottschalk auch im Alter von 70 Jahren immer noch flirtet. Das ZDF ist mit ihm allerdings in einer so langen Beziehung, dass Eifersucht zwischen uns keine Rolle mehr spielt."

"Beim SWR begann meine TV-Karriere, hier steige ich jetzt zum 'Finale grandioso' wieder ein. Mit 18 habe ich allen Ernstes überlegt, mich beim 'Talentschuppen' des SWR - damals SWF - zu bewerben, aber mich nicht getraut. Auf die letzten Meter hat es ja doch noch geklappt", sagt Thomas Gottschalk selbst zu dem neuen TV-Engagement beim SWR.