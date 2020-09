Der WDR macht sich unter dem Titel "Secret Star" auf die Suche nach Talenten in NRW und nutzt dafür seine "Lokalzeit" als Plattform. Am kommenden Freitag, den 25. September, geht’s um 21 Uhr los. In "Lokalzeit Secret Star - Der Startschuss" stellen Donya Farahani und Marc Hartenstein die 22 Teilnehmer vor, ab der kommenden Woche ist dann in den "Lokalzeiten" zu sehen, was in den Talenten steckt.

Der vermeintliche Clou: Die verschiedenen Personen haben sich nicht selbst beworben, sondern wurden von Nachbarn, Freunden, Arbeitskollegen oder Bekannten im Geheimen nominiert. Antreten werden sie in den Kategorien Singen, Tanzen, Comedy und Akrobatik. Die Jury bilden die Zuschauer der "Lokalzeit". Sie können für ihren Lieblings-"Secret Star" per Telefon und online voten.

Das Finale steigt dann am 27. Oktober und ist zunächst nur auf der Webseite der "Lokalzeit" sowie deren Facebook-Kanälen zu sehen. Am 30. Oktober wird das Finale außerdem ab 21 Uhr noch einmal im WDR Fernsehen gezeigt. Der Sieger erhält einen Auftritt in einer WDR-Show und einen "Lokalzeit Secret Star"-Pokal.