ServusTV Deutschland hat eine neue Programmstruktur für seinen Vorabend angekündigt. Ab dem 5. Oktober baut man die Access Prime um und setzt auf ganz andere Programmfarben als bislang. So zeigt man künftig ab 18:25 Uhr "Quizmaster" mit Andreas Moravec. Die Sendung ist beim Sender in Österreich seit Jahren eine feste Größe am Vorabend und ein verlässlich guter Quotenbringer. Um 19 Uhr bleiben die zehnminütigen "Servus Nachrichten" mit David Rohde und Jochen Sattler im Programm, danach zeigt man das Format "Quizjagd".

Auch "Quizjagd" mit Moderator Florian Lettner ist eine österreichische Show und startete dort im Dezember 2019. Seit wenigen Wochen läuft nun auch die zweite Staffel. Die beiden Quiz-Formate ersetzen am Vorabend bei ServusTV Deutschland Dokus, die man bislang um 18:25 und 19:10 Uhr gezeigt hatte.

"Mit diesem Mix aus eigenproduzierten Unterhaltungsformaten und Nachrichten wollen wir dem Publikum in der Access Prime eine verlässliche Programmstruktur bieten und sie zum Hauptabend bei ServusTV Deutschland führen", sagt Frank Holderied, Leiter der strategischen Programmplanung und Einkaufsabteilung bei ServusTV.

Es ist das erste Mal seit langer Zeit, dass sich bei ServusTV Deutschland überhaupt mal wieder etwas spürbares im Programm bewegt. Während der Sender in Österreich von Rekord zu Rekord eilt und auch viel Geld für Sportrechte in die Hand nimmt, ist man in Deutschland nach wie vor ein Hinterbänkler. Im August lief es mit 0,5 Prozent Monatsmarktanteil bei allen als auch bei den jungen Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren gut wie selten zuvor. Nun will man offenbar mehr.

Bis zu 150.000 Zuschauer

Die erste Staffel der "Quizjagd" startete im Dezember 2019 auch in Deutschland und war damals im Nachmittagsprogramm zu sehen. Im Februar kam das Format bei den Zuschauern ab 14 Jahren auf durchschnittlich 0,7 Prozent Marktanteil und 100.000 Zuschauer. Die erfolgreichste Ausgabe hatte damals 150.000 Zuschauer. "Das war für eine neue Nachmittagssendung beachtlich. Dieses Potenzial wollen wir nutzen. Daher setzen wir nun auf einen Quiz-Doppelpack im Vorabend mit ‚Quizjagd‘ und unserer in Österreich überaus erfolgreichen Sendung ‚Quizmaster‘", so Holderied.

Bei "Quizmaster" stellen sich der amtierende Titelverteidiger und seine vier Herausforderer in fünf Wissensgebieten den Fragen von Moderator Andreas Moravec. In den letzten beiden Runden duelliert sich der Quizmaster dann mit seinem besten Herausforderer. Der Sieger gewinnt nicht nur das gesamte erspielte Geld, sondern auch die Rolle des Quizmasters in der nächsten Show. Setzt sich der Quizmaster gegen seine Konkurrenten durch, bleibt er im Spiel und spielt in der nächsten Sendung erneut um 5.000 Euro.

Bei "Quizjagd" jagen sich zwei Gegner gegenseitig über eine aus 50 Feldern bestehende Spirale und beantworten abwechselnd Fragen mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Wie schwierig die Fragen sein sollen, bestimmen die Kandidaten selbst. Doch nicht nur Wissen, sondern auch die richtige Taktik ist gefragt, um erfolgreich zu sein. Wer als erstes das oberste Feld erreicht, gewinnt 5.000 Euro und darf so lange gegen einen neuen Herausforderer antreten, bis er besiegt wird.