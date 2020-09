Mitte August feierte die HBO-Serie "Lovecraft Country" auch in Deutschland ihre Premiere - allerdings bislang ausschließlich auf Abruf und in der Originalsprache. Ab dem 13. November bringt Sky die Horrorserie, die auf dem gleichnamigen Roman von Matt Ruff beruht und ein Roadtrip durch das Amerika der 1950er-Jahre ist, auch ins lineare Programm. Sky Atlantic zeigt "Lovecraft Country" jeweils freitags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen, wahlweise auf Deutschland oder im Original.

Jordan Peele hat die mit Horror und schwarzem Humor gepaarte Serie über den Rassismus in den USA gemeinsam mit "Lost"-Macher J.J. Abrams kreiert und auch produziert. In der Vergangenheit gewann er bereits einen Oscar für sein Drehbuch zum Film "Get Out". In den Hauptrollen spielen Jonathan Majors ("White Boy Rick", "Da 5 Bloods"), Jurnee Smollett ("Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn", "True Blood"), Wunmi Mosaku ("Temple"), Michael Kenneth Williams ("Boardwalk Empire") und Courtney B. Vance ("American Crime Story").

Und darum geht es: Atticus (Jonathan Majors) begibt sich mit Jugendfreundin Letitia (Jurnee Smollett) und seinem Onkel George (Courtney B. Vance), dem Herausgeber des "Safe Negro Travel Guides", auf die Suche nach seinem Vater Montrose Freeman (Michael Kenneth Williams), der spurlos verschwunden ist. Der Roadtrip quer durch das Amerika der 1950er-Jahre entpuppt sich als Überlebenskampf inmitten Rassenterror und dem Kampf gegen Monster, die aus einem H.P.- Lovecraft-Roman stammen könnten. Als die drei am Anwesen der reichen Südstaatenfamilie Braithewhite ankommen, treffen sie auf Montrose und auf eine rassistische Geheimloge.