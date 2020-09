Der Bezahlsender Syfy hat die Ausstrahlung von "Wynonna Earp" in Aussicht gestellt. Die Serie startet beim Sender am 11. November, die ersten drei Staffeln werden dann immer mittwochs und donnerstags zur besten Sendezeit ausgestrahlt. Pro Abend wird Syfy dann jeweils drei Folgen am Stück zeigen. Danach gibt’s eine kurze Weihnachtspause, ehe der Sender im Januar 2021 auch die neuesten Folgen der vierten Staffel ausstrahlen wird.

Die ersten drei Staffeln von "Wynonna Earp" liefen in den USA zwischen 2016 und 2018, die ersten sechs Folgen des vierten Durchlaufs waren in diesem Sommer zu sehen. Weitere sechs Episoden sind für das kommende Jahr geplant. Durch das Coronavirus mussten die Dreharbeiten an der vierten Staffel zeitweise unterbrochen werden, deshalb auch die Aufsplittung in zwei Teile. In Deutschland sind bislang nur die ersten beiden Staffeln bei Netflix verfügbar.

Wynonna Earp, gespielt von Melanie Scrofano, ist die Ur-Urenkelin des berühmt-berüchtigten Wyatt Earp und sie kehrt nach langer Abwesenheit in ihre Heimatstadt Purgatory zurück. Widerwillig muss sie sich dort dem Familienfluch stellen: die Verbrecher, die ihr Ur-Urgroßvater einst zur Strecke brachte, sind als "Revenants" wieder auferstanden und nur Wynonna kann sie mithilfe von Wyatts Colt "Peacemaker" zurück in die Hölle befördern. Gemeinsam mit ihrer Schwester Waverly (Dominique Provost-Chalkley), Officer Haught (Katherine Barrell), Deputy Marshal Dolls (Shamier Anderson) und dem unsterblichen Doc Holliday (Tim Rozon) stellt sich Wynonna dem ewigen Kampf gegen das Böse. "Wynonna Earp" basiert auf den gleichnamigen IDW Comics von Beau Smith und wurde von Showrunnerin Emily Andras ("Lost Girl") als Serie adaptiert.