Am 3. November wählen die Menschen in den USA einen neuen Präsidenten. Und die spannende Frage lautet: Schafft Donald Trump der Wiedereinzug ins Weiße Haus? Und wenn nicht: Wird er die Wahl akzeptieren? Am Vortag der Wahl wird sich ProSieben ausführlich mit den Wahlen beschäftigen, das hat der Sender nun angekündigt. So zeigt man am 2. November zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr eine Spezialausgabe von "Galileo". Untertitel: "Countdown USA - Der schmutzige Kampf ums Weiße Haus".

Über die vergangenen fünf Monate hinweg begleitete die Reportage sechs junge US-Amerikaner, darunter Wechselwähler, Influencer, Trump-Aktivisten und überzeugte Demokraten. So will man einen Blick hinter die Kulissen der Meinungsmacher im amerikanischen Wahlkampf liefern. Man will den Fragen nachgehen, warum sich so viele Amerikaner trotz viel Kritik für Trump einsetzen, wie alle Parteien noch unentschiedene Wähler überzeugen wollen und welche Auswirkungen die Coronakrise und die Protestbewegung nach dem Mord an George Floyd auf die politische Entscheidungsfindung hatte.

Nach der rund 70-minütigen Reportage geht es aber noch weiter, dann zeigt ProSieben nämlich die Doku "Diagnose Trump - Wie tickt der Präsident der USA" (Original: "#Unfit - The Psychology of Donald Trump"). Dabei handelt es sich um eine deutsche Free-TV-Premiere. Inhaltlich geht es darin um die mentale Verfassung des amtierenden Präsidenten.

Natürlich werden sich auch viele andere Sender in den kommenden Wochen mit der US-Wahl beschäftigen. Arte etwa hat den Schwerpunkt "Inside USA" angekündigt, der ab dem 13. Oktober im Fernsehen sichtbar sein soll und schon ab jetzt in der Mediathek verfügbar ist. Highlights ist beispielsweise der Zweiteiler "Der Ku-Klux-Klan - Eine Geschichte des Hasses" (13. Oktober) oder auch eine Doku über die "Black Panthers" (20. Oktober). In "Thema" widmet sich der Sender am 27. Oktober zudem dem Leben der beiden Kandidaten Trump und Biden, danach porträtiert Arte Amerikaner jenseits der großen Politik.

Das ZDF hat für den Wahl-Tag am 3. November bereits ein "ZDF spezial" für 20:15 Uhr angekündigt, danach gibt's noch eine "ZDFzeit"-Doku zum Thema. Ab kurz nach Mitternacht beginnt beim Sender dann die Live-Berichterstattung aus Berlin und Washington. Das Erste setzt am Wahlabend zunächst auf seine Serien "Die Kanzlei" und "In aller Freundschaft", beginnt mit seiner Live-Berichterstattung zur US-Wahl dann aber bereits um 22:50 Uhr. Auch in den Tagen vor der Wahl werden Trump und Biden immer wieder Thema im Programm des Ersten sein, etwa am 28. Oktober, wenn man am späten Abend die Doku "Eine amerikanische Affäre - Trump und das FBI" zeigt.