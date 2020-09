"Das Supertalent" startet in diesem Jahr am 17. Oktober in die neue Staffel, das hat RTL jetzt bestätigt. Die Show geht damit in diesem Jahr etwas später los als zuletzt, in den vergangenen Jahren startete RTL immer schon Mitte September in die neue Staffel. Am Sendeplatz ändert sich aber nichts: Die neuen Ausgaben der Castingshow laufen wie gewohnt immer samstags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr.

Grund für den verspäteten "Supertalent"-Auftakt ist die neue Show "Big Performance", die derzeit noch den Sendeplatz am Samstagabend belegt. Neu besetzt worden ist in diesem Jahr mal wieder die Jury. Dieter Bohlen und Bruce Darnell sind auch in der neuen Staffel zu sehen, zu ihnen gesellen sich dann Chris Tall und Evelyn Burdecki. Sarah Lombardi ist nicht mehr mit dabei.

Und auch Daniel Hartwich bekommt Verstärkung: Wie schon bei "Let's Dance", wird Victoria Swarovski künftig auch beim "Supertalent" seine Co-Moderatorin. Wegen des Coronavirus und den nach wie vor geltenden Maßnahmen in bestimmten Bundesländern wird das "Supertalent" 2020 zudem etwas anders aussehen als in der Vergangenheit. Beim Drehstart in Bremen musste etwa nicht nur das Publikum Abstand halten, sondern auch die Jury. Erstmals sitzen Bohlen & Co. an einzelnen, voneinander getrennten Pulten (DWDL.de berichtete).