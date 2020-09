Sat.1 hat bekanntgegeben, wann die neue Staffel der "Martina Hill Show" zu sehen sein wird. Nachdem die erste Staffel 2018 am späten Freitagabend zu sehen war, wanderte der zweite Durchlauf im vergangenen Jahr auf den Sonntagabend. Danke "The Voice"-Vorlauf konnte das Format die Quoten dort spürbar steigern, im Schnitt waren 11,8 Prozent Marktanteil (vorläufig gewichtet) drin. Nun wandert die "Martina Hill Show" zurück auf den Freitagabend.

Die neuen Ausgaben der dritten Staffel werden ab dem 16. Oktober immer im Anschluss an die "Greatnightshow" mit Luke Mockridge zu sehen sein. Zum Start der neuen Staffel setzt Sat.1 auf gleich zwei Ausgaben der "Martina Hill Show", danach sind pro Woche einzelne Folgen geplant. Insgesamt zeigt man sieben neuen Folgen, hinzu kommen zwei Best-Ofs.

Dass "Luke! Die Greatnightshow" am 16. Oktober zurück kommt, ist schon seit einiger Zeit bekannt (DWDL.de berichtete). Die erste Staffel erzielte im Schnitt 9,6 Prozent Marktanteil, wobei der Trend im Verlauf der acht Folgen leicht nach unten zeigte. Deshalb hat man auch am Konzept der Show geschraubt. So soll künftig jede der neuen Ausgabe unter einem bestimmten Motto stehen. Zum Auftakt lautet das Motto: "Das TV und ich". Mockridge nimmt die Zuschauer mit auf eine Zeitreise durch das Fernsehen und blickt mit seinen Gästen auf die TV-Momente zurück, die ihnen besonders im Gedächtnis geblieben sind. Außerdem spielt man eine Ausgabe "Familien-Duell", neben den Mockridges tritt ein "Hausmeister Krause"-Team an.

In den anderen Ausgaben plant Luke Mockridge unter anderen ein Band-Casting und will darüber hinaus gegen eine ganze Stadt antreten. Bei einer Ausgabe im November dürfen nur Kölner ins Studio. Für Anfang November ist außerdem eine Live-Ausgabe der "Greatnightshow" geplant.