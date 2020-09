Sky hat einen Sendeplatz für die neue Showtime-Miniserie "The Good Lord Bird" gefunden. Die achtteilige Produktion läuft ab dem 6. November jeweils freitags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic und steht darüber hinaus auch bei Sky Ticket zum Abruf bereit. "The Good Lord Bird" basiert auf dem gleichnamigen Buch des Bestsellerautors James McBride, der einen historischen Roman über den Krieg zwischen überzeugten Sklavenhaltern und bibeltreuen Abolitionisten zur Zeit des Bleeding Kansas geschrieben hat. Die Hauptrolle übernimmt Ethan Hawke ("The Purge - Die Säuberung", "Der Club der toten Dichter").

Und darum geht es: Der Prediger John Brown (Ethan Hawke) tötet bei einem Kampf in einer Kneipe sowohl den Vater des jungen Onion (Joshua Caleb Johnson) als auch einen berüchtigten Sklavenhalter. In der Annahme Onion sei ein Mädchen, nimmt er den Jungen in seine Familie auf. Fortan reist Onion mit John Browns kunterbunter Familie von Abolitionisten-Soldaten durch Kansas um Sklaven zu retten. Schließlich wird Onion in den berühmten Überfall auf das US-Arsenal in Harpers Ferry 1859 hineingezogen. Doch Browns Razzia löste nicht den von ihm beabsichtigten Sklavenaufstand aus, sondern den Beginn des Bürgerkrieges.

"The Good Lord Bird" soll auf ebenso dramatische wie actionreiche humorvolle Weise die Geschichte über Antebellum-Amerika erzählen, in der die komplizierten und sich ständig verändernden rassischen, religiösen und geschlechtlichen Rollen beleuchtet werden, die die amerikanische Identität ausmachen. Ethan Hawke und Mark Richard ("Hell on Wheels") schrieben gemeinsam das Drehbuch und sind ausführende Produzenten, die Regie übernahm Anthony Hemingway ("Underground").