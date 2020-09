Frank Buschmann meldet sich bei Sky One am 9. November mit der Spielshow "Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette" zurück. Insgesamt zehn neue Ausgaben hat man von RedSeven Entertainment produzieren lassen, die wird man aber nicht auf einen Schlag ausstrahlen. Sky wird die Folgen in zwei Teile aufteilen, den zweiten Teil will man Anfang des kommenden Jahres zeigen. Zu sehen gibt’s die Show immer am Montag zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr. Neben den neuen Ausgaben gibt's auch noch zwei Best-Ofs. Erneut mit dabei sind neben Buschmann auch die zwei festen Teammitglieder Panagiota Petridou und Matze Knop.

Erstmals in der vierten Staffel zu sehen sein wird der aus der "heute show" bekannte Comedian Fabian Köster. Er trifft in der neuen Rubrik „Zwischen zwei Pfosten" Gäste aus der Welt des Sports wie zum Beispiel Norbert Dickel, Alexander Zickler oder Ansgar Brinkmann zu kurzen Interviews. "Kösters Fragen drehen sich um Höhen und Tiefen, Ansichten und Meinungen, verpackt mit jeder Menge Witz und Ironie", heißt es vom Sender.

Als Gäste der neuen Staffel sind unter anderem schon Lothar Matthäus, Felix Neureuther, Sepp Maier, Faisal Kawusi und Nelson Müller angekündigt. Frank Buschmann sagt zur neuen Staffel: "Herrlich, Deutschlands mit Abstand beste Sport Comedy ist wieder da. Ok, es ist auch die einzige! Dafür haben wir aber wirklich extrem viel Spaß und Freude an dem, was wir da machen! Das gilt auch für unsere Gäste. Pierre Littbarski hat sich sehr viel vorgenommen, Lothar Matthäus ist aus der Show nicht mehr wegzudenken und es gibt das Duell Neu- gegen Altreuther, Felix gegen Christian. Ein NFL Special darf natürlich auch nicht fehlen und Christina Vogel und Malaika Mihambo beeindrucken ganz sicher jeden Sportfan. Kurzum: Es macht einfach tierisch Spaß!"

Christian Asanger, Vice President Entertainment bei Sky Deutschland, ergänzt: "‘Eine Liga für sich‘ ist inzwischen Kult für viele unserer Kunden. Wir freuen uns auf die vierte Staffel, auf unsere vielen neuen Gäste und unseren Neuzugang Fabian Köster, der die Sechserkette perfekt ergänzt."