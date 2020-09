am 25.09.2020 - 14:30 Uhr

Mit seiner Krimiserie "Meiberger - Im Kopf des Täters" hat das kleine ServusTV bislang gute Erfahrungen gemacht, die Quoten sind gut und deshalb verlängerte man die Serie zuletzt auch um eine dritte Staffel. Die Dreharbeiten fanden im Sommer statt und nun ist auch klar, wann die insgesamt vier neuen Folgen gezeigt werden. ServusTV Deutschland nimmt "Meiberger" ab dem 15. November ins Programm. Die Serie ist dann immer sonntags um 21:15 Uhr zu sehen, tritt also auch teilweise gegen den "Tatort" an.

Auch in den neuen Folgen wird Schauspieler Fritz Karl wieder als Gerichtspsychologe Thomas Meiberger zu sehen, der die Polizei bei Ermittlungsarbeiten unterstützt. Darüber hinaus auch in der neuen Staffel wieder mit dabei sind Ulrike C. Tscharre als Staatsanwältin Barbara Simma und Cornelius Obonya als Kripo-Chef Nepo Wallner sowie Franz Josef Danner als Polizist Kevin Ganslinger. Produziert wird die Serie von der österreichischen Mona Film. Michael Podogil ("Prost Mortem") führt Regie.

Unterstützung erhält das Produzententeam zudem von Österreichs bekanntestem Kriminalpsychologe und Profiler Thomas Müller sowie Mentalist Manuel Horeth, sie begleiten und beraten die Produktion. In der ersten Folge der neuen Staffel wird Meibergers Lebensgefährtin Barbara Opfer eines Raubüberfalls, doch dem Täter gelingt die Flucht. Als ihn die Polizei von den Ermittlungen ausschließt, macht sich Meiberger allein auf die Suche nach dem Täter. Und er wird nicht ruhen, bis er ihn gefunden hat.