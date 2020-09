am 25.09.2020 - 15:16 Uhr

Gruner + Jahr hat den Abgang von Christian Krug angekündigt. Der Journalist, der beim Verlag zuletzt als Chefredakteur Neue Geschäftsfelder arbeitete, wird sich selbstständig machen. Als Krug 2010 zum Unternehmen kam, ließ er seine eigene Firma ruhen, nun also quasi die Rolle rückwärts zurück in die Selbstständigkeit.

Krug war bei Gruner + Jahr zunächst als Editorial Director bei G+J Corporate Editors (heute Territory) tätig, dann als Chefredakteur von "Gala" und von 2014 bis 2018 als Chefredakteur des "Stern". Beim Nachrichtenmagazin hatte er seine Karriere Ende der 80er Jahre begonnen, Anfang 2019 wurden Florian Gless und Anna-Beeke Gretemeier zu den Chefredakteuren des "Stern" berufen.

Krug selbst arbeitete zuletzt als Chefredakteur Neue Geschäftsfelder bei Gruner + Jahr und war als solcher für die Konzeption des "Tag der Wahrheit", einem Journalismus-Festival, das aufgrund der Corona-Pandemie ins kommende Jahr verschoben werden musste (DWDL.de berichtete), verantwortlich. Zu seinem Abschied sagt Christian Krug nun: "Vor zehn Jahren habe ich meine eigene Firma ruhen lassen, um mich den spannenden Projekten von Gruner + Jahr zu widmen, die mir Julia Jäkel anvertraut hat. Ich bin dem Unternehmen, vor allem aber Julia Jäkel und Stephan Schäfer, sehr dankbar für die fast unendlichen Möglichkeiten, die ich beruflich hatte. Ich bleibe diesem wunderbaren Verlag und seinen tollen Mitarbeitern immer verbunden. Nun ist es für mich aber an der Zeit, mich wieder meiner eigenen Medienproduktion und Beratungsfirma zu widmen."

Julia Jäkel, CEO Gruner + Jahr, sagt: "Christian Krug ist ein vielfältiger Journalist mit vielen Talenten, so hat er in den vergangenen Jahren in ganz unterschiedlichen Bereichen Verantwortung übernommen. Seine Ideen und seine Überzeugungskraft haben Gruner + Jahr sehr gutgetan. Für die erfolgreiche und intensive Zeit danke ich ihm sehr herzlich und wünsche Christian für seine Unternehmungen alles Gute."