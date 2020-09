Katharina Behrends wird NBC Universal International Networks und den gesamten Sky-Konzern womöglich bald verlassen. "Clap" berichtet, dass die langjährige Geschäftsführerin von NBCU und Pay-TV-Expertin vor dem Abgang steht. Auf Nachfrage von DWDL.de äußern sich weder NBC Universal noch Sky - sie dementieren also auch nicht. Gut möglich also, dass der Bericht der Wahrheit entspricht.

Tatsächlich würde der Abgang von Behrends nicht überraschend kommen: Im Sommer 2018 übernahm Comcast Sky und legte den Pay-TV-Konzern mit dem bestehenden Geschäft von NBC Universal zusammen. In Deutschland verlor NBCU daraufhin einen großen Teil seiner Eigenständigkeit, das kleine Team von Katharina Behrends musste unter anderem von der Münchner Innenstadt zu Sky nach Unterföhring ziehen - und bekam im Zuge dessen auch noch @sky.de-Mailadressen verpasst.

Lange stellte sich die Frage nach dem möglichen Abbau von Doppelstrukturen, auch nachdem die NBCU-Abteilungen Finance, Jugendschutz und Ad Sales bereits kurz nach dem Umzug bei Sky integriert wurden. Behrends leitete das Unternehmen mit Sendern wir Syfy, E!, 13th Street oder auch Universal TV jedoch auch in den vergangenen beiden Jahren relativ geräuschlos, aber auch für sie änderten sich einige Dinge. So berichtet Behrends seither an den Sky-Chef - zunächst an Carsten Schmidt, der inzwischen seinen Platz für den hierzulande weitgehend unbekannten Devesh Raj frei machte.

Unternehmensberater im Haus

Wie die Kollegen von "Clap" außerdem berichten, soll es bei Sky ab Oktober ein neues "Operating Model" geben. Damit soll dann endgültig geklärt werden, wer im verschmolzenen NBCU/Sky-Konzern für welche Aufgaben zuständig ist. Dem Bericht zufolge beruhen die Ideen zur neuen Aufstellung auch auf Vorschlägen von Unternehmensberatern.

Katharina Behrends leitet NBC Universal in Deutschland bereits seit fast 13 Jahren, Anfang 2018 machte der US-Konzern sie zusätzlich zum Managing Director Central and Eastern Europe. Neben ihrer Tätigkeit bei NBC Universal ist Behrends auch Vorsitzende des Vaunet-Arbeitskreises Pay-TV. Erst vor einigen Wochen konnte sie als eben solche gute Zahlen für das Bezahlfernsehen vorstellen (DWDL.de berichtete). Nun sieht es so aus, als verliere das Pay-TV in Deutschland nur wenige Monate nach Carsten Schmidt einen weiteren seiner prägendsten Köpfe.