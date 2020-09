Am 21. November werden in diesem Jahr bereits zum achten Mal die Auszeichnungen der Deutschen Akademie für Fernsehen für herausragende Leistungen im deutschen Fernsehen verliehen - diesmal corona-bedingt rein virtuell. Nun stehen die Nominierungen in den insgesamt 21 Kategorien fest, aus denen die rund 800 Mitglieder der Akademie - kreative Fernsehschaffende aus allen Gewerken - nun die Gewinner auswählen. Mit jeweils fünf Nominierungen sind in diesem Jahr die Netflix-Serie "Unorthodox" sowie der ARD-Film "Play" am häufigsten auf den Nominierungslisten vertreten.

"Play" ist in den Kategorien Bildgestaltung (Alexander Fischerkoesen), Drehbuch (Philip Koch und Hamid Baroua), Produktion (Hamid Baroua, Christoph Szonn, Philipp Schall), Redaktion/Producing/Dramaturgie (Cornelius Conrad, Claudia Simionescu, Birgit Titze) und Regie (Philip Koch) im Rennen, die Macher von "Unorthodox" können sich in den Kategorien Casting (Cornelia Mareth, Maria Rölcke, Esther Kling, Vicki Thomson), Kostümbild (Justine Seymour), Maskenbild (Jens Bartram, Barbara Zschetzsche, Katja Schulze), Szenenbild (Silke Fischer) und Tongestaltung (Adrian Baumeister & Daniel Irrbarren & Paul Rischer & Sebastian Morsch) Hoffnung machen. Maria Schrader, die gerade einen Emmy für die beste Regie bekam, ist in dieser Kategorie übrigens nicht nominiert. Neben dem eben schon erwähnten Philip Koch sind hier auch Simon Ostermann und Sophie Linnenbaum ("Deutscher") und Florian Schwarz ("Polizeiruf 110: Der Ort, von dem die Wolken kommen) Anwärter auf die Auszeichnung.

Mit jeweils drei Nominierungen ebenfalls mehrfach im Rennen sind ie Produktionen "Der Überläufer", "Unterleuten" und "Freud", unter anderem in den Schauspieler-Kategorien. So sind mit Jannis Niewöhner (Hauptrolle) und Rainer Bock (Nebenrolle) gleich zwei Schauspieler aus "Der Überläufer" nominiert. Niewöhner tritt gegen Alexander Scheer ("Sløborn") und Felix Klare "Unschuldig") an, Bock gegen Georg Friedrich ("Freud") und Michael Wittenborn ("Merz gegen Merz"). Bei den Schauspielerinnen in einer Hauptrolle entfielen die Nominierungen auf Katrin Bauerfeind ("Frau Jordan stellt gleich"), Marlene Morreis ("Lang lebe die Königin") und Franziska Hartmann ("Sterne über uns"), bei den Nebenrollen auf Nina Gummich ("Billy Kuckuck - Eine gute Mutter"), Victoria Mayer ("Tage des letzten Schnees") und Sarina Radomski "Unterleuten - Das zerrissene Dorf").

In der Fernsehunterhaltung findet sich in diesem Jahr Frank Elstners zu Netflix gewechselte Talksendung "Wetten, das war's..?" neben "True Story" (nominiert sind hier nicht die beiden Hosts, sondern Erik Haffner und Christoph Heimer) und Mai Thi Nguyen-Kim für "Quarsk & Co.", das hier offenbar als Unterhaltung durchgeht, auf der Nominiertenliste. Für den besten Fernsehjournalismus sind Edgar Verheyen ("Betrifft: Fleisch um jeden Preis. Was geschieht mit den Schweinen?"), Gesine Enwaldt ("Der Mordfall Sophia - Protokoll einer fehlenden Fahndung") und Patrizia Schlosser ("Die Story im Ersten: Spannervideos - das heimliche Verbrechen") nominiert.

Alle Nominierungen im Überblick

Bildgestaltung:

Alexander Fischerkoesen ("Play" / ARD, BR)

Eva Katharina Bühler ("Tatort: Das Leben nach dem Tod" / ARD, RBB)

Felix Novo de Oliveira ("Unschuldig" / ARD)

Casting:

Simone Bär ("Der Überläufer" / ARD, NDR, SWR)

Ana Dávila & Angelika Buschina ("Deutscher" / ZDFneo)

Cornelia Mareth & Maria Rölcke & Esther Kling & Vicki Thomson ("Unorthodox" / Netflix)

Dokumentarfilm:

Annette Baumeister & Wilfried Huismann ("Colonia Dignidad – Aus dem Innern einer deutschen Sekte" / WDR, SWR, arte, Canal 13)

Dag Freyer ("Friedliche Revolutionäre – Widerstand in der DDR" / MDR)

Dominik Wesseley & Antje Boehmert ("Loveparade – Die Verhandlung" / ARD, arte, WDR)

Drehbuch:

Gerlinde Wolf ("Lang lebe die Königin" / BR, ORF)

Philip Koch & Hamid Baroua ("Play" / BR, ARD)

David Ungureit ("Tatort: Die Guten und die Bösen" / ARD)

Fernseh-Journalismus:

Edgar Verheyen ("Betrifft: Fleisch um jeden Preis. Was geschieht mit den Schweinen?" / SWR)

Gesine Enwaldt ("Der Mordfall Sophia – Protokoll einer fehlenden Fahndung" / ZDF)

Patrizia Schlosser ("Die Story im Ersten: Spannervideos – das heimliche Verbrechen" / ARD)

Fernsehunterhaltung:

Frank Elstner & Thomas Elstner & Johannes Obermaier ("Frank Elstner – Wetten, das war’s…?" / Netflix)

Erik Haffner & Christoph Heimer ("True Story" / Vox)

Mai Thi Nguyen-Kim ("Quarks & Co" / WDR)

Filmschnitt:

Marcel Ozan Riedel ("Loveparade – Die Verhandlung" / ARD, arte, WDR)

Ole Heller & Rainer Nigrelli & Henk Drees ("Andere Eltern" / TNT Comedy)

Eva Schnare ("Unterleuten – Das zerrissene Dorf" / ZDF)

Kostümbild:

Justine Seymour ("Unorthodox" / Netflix)

Anneke Troost ("Unterleuten – Das zerrissene Dorf" / ZDF)

Andreas Janczyk ("Think Big!" / Sat.1)

Maskenbild:

Sylvia Grave & Gerda Ziegler ("9 Tage wach" / ProSieben)

Daniela Skala & Martin Geisler ("Freud" / Netflix, ORF)

Jens Bartram & Barbara Zschetzsche & Katja Schulze ("Unorthodox" / Netflix)

Musik:

Martina Eisenreich ("Spreewaldkrimi – Zeit der Wölfe" / ZDF)

Ben Frost ("Dark (Staffel 3)" / Netflix)

Dominik Giesriegl ("Ein Dorf wehrt sich" / ORF, ZDF, arte)

Produktion:

Alexander van Dülmen & Stephan Wagner ("Die Getriebenen" / ARD, NDR, RBB)

Hamid Baroua & Christoph Szonn & Philipp Schall ("Play" / ARD, BR)

Christiane Ruff & Frederik Hunschede ("Think Big!" / Sat.1)

Redaktion/Producing/Dramaturgie:

Kerstin Freels & Martina Zöllner & Christian Granderath & André Zoch ("Die Getriebenen" / ARD, NDR, RBB)

Cornelius Conrad & Claudia Simionescu & Birgit Titze ("Play" / ARD, BR)

Claudia Gerlach-Benz & Anemone Müller & Simone Höller ("Weil du mir gehörst" / SWR)

Regie:

Philip Koch ("Play" / ARD, BR)

Simon Ostermann & Sophie Linnenbaum ("Deutscher" / ZDFneo)

Florian Schwarz ("Polizeiruf 110: Der Ort, von dem die Wolken kommen" / ARD, BR)

Schauspieler – Hauptrolle:

Jannis Niewöhner ("Der Überläufer" / ARD, NDR, SWR)

Alexander Scheer ("Sløborn" / ZDF)

Felix Klare ("Unschuldig" / ARD)

Schauspieler – Nebenrolle:

Georg Friedrich ("Freud" / Netflix, ORF)

Michael Wittenborn ("Merz gegen Merz" / ZDF)

Rainer Bock ("Der Überläufer" / ARD, NDR, SWR)

Schauspielerin – Hauptrolle:

Katrin Bauerfeind ("Frau Jordan stellt gleich" / ProSieben)

Marlene Morreis ("Lang lebe die Königin" / ARD, BR, ORF)

Franziska Hartmann ("Sterne über uns" / ZDF)

Schauspielerin – Nebenrolle:

Nina Gummich ("Billy Kuckuck – Eine gute Mutter" / ARD, SWR)

Victoria Mayer ("Tage des letzten Schnees" / ZDF)

Sarina Radomski ("Unterleuten – Das zerissene Dorf" / ZDF)

Stunt:

Steffen Jung & Niklas Kinzel & Dennis Mojen ("Isi & Ossi" / Netflix)

Antje "Angie" Rau ("Rampensau" / Vox)

Christoph Domanski ("Sløborn" / ZDF)

Szenenbild:

Verena Wagner ("Freud" / Netflix, ORF)

Tilman Lasch ("Preis der Freiheit" / ZDF)

Silke Fischer ("Unorthodox" / Netflix)

Tongestaltung:

Pavel Rejholec ("Das Boot (Staffel 2)" / Sky)

Adrian Baumeister & Daniel Irrbarren & Paul Rischer & Sebastian Morsch ("Unorthodox" / Netflix)

Eckhard Kuchenbecker & Frieder Wohlfarth & Luigi Rensinghoff "Werkstatthelden mit Herz" / ARD, WDR)

VFX/Animation: