Langsam aber sicher steigen auch in Deutschland die Corona-Neuinfektionen immer weiter an. Bundeskanzlerin Angela Merkel wird deshalb am Dienstag mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer über schärfere Maßnahmen im Kampf gegen das Virus beraten. RTL nimmt das zum Anlass für eine Programmänderung. An diesem Dienstag sendet man um 20:15 Uhr ein "RTL Aktuell Spezial: Deutschland im Corona-Herbst".

Moderiert wird die 15-minütige Sendung von Peter Kloeppel. Er informiert dann über die von der Politik vereinbarten Beschlüsse und soll aufzeigen, welche Vorgaben wann und wo gelten. Zudem will man in der Sendung auch nach Spanien blicken, das besonders stark von Corona betroffen ist. Gezeigt werden soll, wie die Politik dort auf die hohen Infektionszahlen reagiert.

Durch das "RTL Aktuell"-Spezial beginnt "Mario Barth räumt auf" erst um 20:30 Uhr, auch die beiden Realityshows "Like Me - I’m Famous" und "Ex on the Beach" sowie das "Nachtjournal" beginnen 15 Minuten später.