Wer im Netz nach "bento" sucht, landet ab sofort bei "Spiegel Start". So heißt das neue journalistische Angebot, mit dem sich der "Spiegel" im Netz an die Zielgruppe U30 richtet. Wie angekündigt, ist das Angebot im Ressort "Job & Karriere" verankert ist und wird durch unterschiedliche Rubriken ergänzt - beispielsweise "Mein erstes Jahr im Job".

In "Dürfen die das?" bekommen Leserinnen und Leser Rat, die sich ungerecht behandelt fühlen, etwa von der Chefin, dem Professor oder dem Bafög-Amt. Darüber hinaus startet die Redaktion eine Kooperation mit dem Blogger Dr. Tim Reichel, der in seiner Kolumne Uni-Tipps gibt. Zum Launch von "Spiegel Start" erscheint darüber hinaus eine neue Staffel des Podcasts "Und was machst du so?" und auch der Newsletter "Startklar" ist ab sofort verfügbar.

"Wir wollen Menschen vom Schulabschluss bis in den ersten Job begleiten und das, wofür der 'Spiegel' steht, auf die Themen Ausbildung und Berufseinstieg übertragen", sagt Teamleiterin Sophia Schirmer. "Studium und erster Job beeinflussen und formen aber natürlich auch das Leben drumherum. Auch diese Themen sollen künftig noch mehr Platz im 'Spiegel' finden, als Ergänzung und Mehrwert für Menschen unter 30."

Im Juni hatte der Verlag angekündigt, seine Jugendmarke "bento" nach fünf Jahren beerdigen zu wollen, weil die wirtschaftlichen Aussichten nicht mehr gut seien (DWDL.de berichtete). Die Corona-Krise beschleunigte die negative Entwicklung. 16 Redakteurinnen und Redakteure waren von dem Schritt betroffen.