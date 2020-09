Wegen des Coronavirus und den damit verbundenen Einschränkungen bei TV-Produktionen musste Das Erste in diesem Jahr bereits auf Wiederholungen seiner Quizshows zurückgreifen (DWDL.de berichtete). Im Herbst wird es allerdings keine Lücke geben: Wie der Sender jetzt nämlich bestätigt hat, geht es nach dem Ende der aktuellen "Gefragt - gejagt"-Staffel direkt mit "Wer weiß denn sowas?" weiter.

Die neue Staffel der von UFA Show & Factual produzierten Quizshow wird ab dem 9. November wie gehabt immer werktags ab 18 Uhr zu sehen sein. Moderator Kai Pflaume begrüßt auch in den neuen Ausgaben die beiden Teamkapitäne Bernhard Hoëcker und Elton, die skurrile Fragen beantworten müssen und dabei Unterstützung von prominenten Mitspielern bekommen.

Sehr wichtig im Konzept sind aber auch die Zuschauer im Studio, sie sorgen für Stimmung, weil sie am Gewinn von Hoëcker bzw. Elton beteiligt werden. Durch das Coronavirus gab es bei der Produktion der neuen Folgen einige Einschränkungen. So hat Das Erste nun bestätigt, dass in den neuen Ausgaben lediglich 48 Zuschauer live im Studio mit dabei sein können. Die benötigten 100 Zuschauer macht man dann auf andere Weise voll. So sind auch immer 52 Personen virtuell mit dabei, sie haben sich zuvor über die ARD Quiz-App für eine Teilnahme qualifiziert. Ab dem 1. November gibt es für alle User der App die Möglichkeit, sich einen Platz im virtuellen Publikum zu sichern.

Die letzte Staffel von "Wer weiß denn sowas?" war ein großer Erfolg für Das Erste, im Schnitt sahen 3,61 Millionen Menschen zu und der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei starken 18,0 Prozent. Und auch beim jungen Publikum im Alter zwischen 14 und 49 Jahren wurden im Laufe der 130 Ausgaben sehr gute 9,1 Prozent gemessen.

Nachschub gibt es ab November auch bei den Krimiserien am Vorabend des Ersten. So startet die neue Staffel von "Morden im Norden" am 2. November, die Folgen sind dann immer montags ab 18:50 Uhr zu sehen. Einen Tag später feiert auch die fünfte Staffel von "WaPo Bodensee" ihren Auftakt beim Sender. Bei "Morden im Norden" hat Das Erste die Ausstrahlung von insgesamt 19 neuen Folgen angekündigt, bei "WaPo Bodensee" sind es immerhin 12 Episoden.