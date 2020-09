Zum zehnten Mal hätte es in diesem Jahr eigentlich an Weihnachten eine neue Ausgabe der "Helene Fischer Show" geben sollen, die sich in den letzten Jahren mit knapp sechs Millionen Zuschauern und selbst beim jüngeren Publikum hervorragenden Marktanteilen zu einem der erfolgreichsten Weihnachtsformate entwickelt hat. Doch eine solche Show vor großem Publikum - in Corona-Zeiten nur schwer denk- und planbar, vor allem angesichts derzeit wieder steigender Infektionszahlen. Nun hat das ZDF Konsequenzen gezogen und die Produktion für dieses Jahr abgesagt.

Helene Fischer bestätigte diese Absage gegenüber "Bild" mit den Worten: "Ich bin unendlich traurig, dass ich das erste Mal nicht live auf der Bühne stehen und meiner Leidenschaft - zu unterhalten - nicht nachgehen kann". Trotzdem wird Helene Fischer am 1. Weihnachtstag im ZDF zu sehen sein, allerdings wird sie nur ein Best-Of der bisherigen Shows präsentieren, wie "Bild" weiter berichtet. Die dreistündige Sendung soll dann mit dem Titelzusatz "Meine schönsten Momente" ausgestrahlt werden.