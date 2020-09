Tele 5 hat den Termin für die Ausstrahlung der zweiten Staffel von "The Handmaid's Tale" angekündigt: Die Free-TV-Premiere der neuen Folgen wird demnach ab dem 6. November zu sehen sein. Obwohl Tele 5 im vergangenen Jahr mit der Ausstrahlung an fünf aufeinanderfolgenden Abenden aus Quotensicht recht gute Erfahrungen gemacht hatte, geht man diesmal etwas anders vor: Die neuen Folgen werden nun an drei aufeianderfolgenden Wochenenden jeweils freitags und samstags ab 22:15 Uhr in Doppelfolgen gezeigt. Zum Finale gibt's gleich drei Folgen am Stück. Schon ab dem 3. Oktober wiederholt Tele 5 noch einmal die erste Staffel der Serie immer samstags ab etwa 23 Uhr. Nach der Ausstrahlung sind alle Folgen auch sieben Tage lang via 5flix online und per App abrufbar.

"The Handmaid's Tale" ist eine Dystopie, inspiriert von Margaret Atwoods gleichnamigen Bestseller-Roman. Sie spielt im fiktiven Ort Gilead, einem totalitären Regime erwachsen aus den Vereinigten Staaten von Amerika, in dem Frauen zum Eigentum des Staates erklärt wurden. Als Folge zahlreicher Umweltkatastrophen ist die Geburtenrate dramatisch gefallen, weshalb die fruchtbaren Frauen wie Zuchttiere behandelt werden. Die zweite Staffel ist geprägt durch Desfreds Schwangerschaft und ihrem andauernden Kampf, ihr ungeborenes Kind vor den Schrecken von Gilead zu bewahren und sich zu befreien. Die Hauptrolle spielt Elisabeth Moss.

Begleitet wird die Ausstrahlung von einer großen Marketingkampagne über alle Kanäle. In Sachen Out-of-Home-Werbung handelt es sich nach Senderangaben. sogar um die größte Tele 5-Kampagne bislang.