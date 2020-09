Passend zu Halloween zeigt Sky ab dem 29. Oktober täglich in Doppelfolgen auf Sky Atlantic oder direkt in einem Rutsch auf Sky Ticket und Sky Q die neue Serie "Hausen". Darin ziehen der 16-jährige Juri (Tristan Göbel) und sein Vater Jaschek (Charly Hübner) in einen heruntergekommenen Plattenbau am Rande der Stadt. Während Jaschek versucht, als Hausmeister des maroden Gebäudes eine neue Existenz für sich und seinen Sohn aufzubauen, entdeckt Juri nach und nach, dass das Haus ein bösartiges Eigenleben hat und sich vom Leid seiner Bewohner ernährt. Um es zu bekämpfen, muss Juri die teils feindselige, teils apathische Blockbevölkerung zur Zusammenarbeit bewegen – und sich gegen seinen Vater auflehnen, der immer mehr in den Bann des Hauses gerät.

Doch noch bevor die Serie bei Sky startet, bringt der Pay-TV-Konzern die Serie ins Kino - zumindest die ersten beiden Folgen. Am 22. und 23. Oktober werden diese deutschlandweit in mehr als 100 Kinos u.a. der Ketten Cinemaxx, Cineplex, Cinestar, Filmpalast, Kinopolis und UCI zu sehen sein. "Hausen" ist eine Serie mit großer visueller und erzählerischer Kraft, die perfekt auf die große Leinwand passt, heißt es zur Begründung. Dafür kooperieren Sky und die Produktionsfirma Lago Film mit AV Visionen.

Quirin Schmidt, Executive Producer Sky: "Wir freuen uns sehr, 'Hausen' im Oktober auch im Kino präsentieren zu können. Die Serie findet damit an dem Ort statt, wo das Genre seinen eigentlichen Ursprung genommen hat – im Kino! Mit einem hochkarätigen Cast, einem in jeder Hinsicht beeindruckenden Set und einer wundervollen Crew wurde unter Thomas Stubers Leitung die 'Hausen'-Welt lebendig. Diese Welt, die uns mit den unterschiedlichsten Formen von Angst, Schmerz und Liebe konfrontiert, auf der großen Leinwand erleben zu können, wird für die Zuschauer bestimmt eine ganz besondere Erfahrung."



Jens-Uwe Welge, Vice President AV Visionen: "'Hausen' ist eine einzigartige, vielschichtige Serie, die nicht nur Horrorfans anspricht. Ihre hohe atmosphärische Dichte, ein erstklassiger Cast und ihr beeindruckendes visuelles Konzept fesseln von der ersten Sekunde. Serien dieses Kalibers gehören auf die große Leinwand, auf der große Emotionen zu Hause sind. Wir freuen uns, dass Sky diese Vision teilt und mit uns diesen Weg gemeinsam geht."



Marco Mehlitz von Lago Film, Produzent von "Hausen": "Wir konnten uns für die Produktion von ‚Hausen‘ über viele Monate in ein leerstehendes Krankenhaus des ehemaligen DDR Apparates zurückziehen und eine Welt entstehen lassen, die einerseits real existierte – vor unseren Augen – andererseits eine komplette Kunst-Attrappe ist, denn letztendlich wurde jeder Quadratmillimeter von unserem Team gestaltet. Was übrig bleibt ist 'Hausen' – eine Geschichte die langsam in die Köpfe des Zuschauers eindringt und uns allen vergegenwärtigt was passieren kann, wenn uns die Empathie verloren geht."