Christiane Goetz-Weimer und Wolfram Weimer bleiben mit ihrer Weimer Media Group weiter auf Expansionskurs und übernehmen zum 1. November nun auch das Magazin "Markt und Mittelstand" vom Fachverlag FAZ Business Media. Bei der Weimer Media Group erscheinen auch bereits die Titel "Börse am Sonntag" und "Wirtschaftskurier". "Markt und Mittelstand" erscheint monatlich in einer Auflage von rund 100.000 Exemplaren. Das Magazin war 1994 gegründet wurde und gehörte bis 2009 zum Axel Springer Verlage, ehe die FAZ-Gruppe übernahm. Laut LAE erreichte jede Ausgabe 203.000 Entscheidungsträger in Wirtschaft und Verwaltung.

"Wir freuen uns, in unserem Verlag einen weiteren Qualitätstitel verantworten zu dürfen, der sich konsequent einem anspruchsvollen Wirtschaftsjournalismus verpflichtet fühlt. Daher passt ‚Markt und Mittelstand‘ sehr gut in die Weimer Media Group", erklärten die Verleger Christiane Goetz-Weimer und Dr. Wolfram Weimer. "Das Unternehmertum in Deutschland braucht eine kraftvolle Stimme und seriöse Informationsquelle. So wie unser 'WirtschaftsKurier' und die 'Börse am Sonntag' steht auch 'Markt und Mittelstand' für unabhängige Orientierungsintelligenz. Wir werden alle drei Wirtschaftsmedien im Verbund weiter entwickeln."



Hannes Ludwig, Geschäftsführer von F.A.Z. Business Media, kommentiert: "Wir freuen uns sehr, ‚Markt und Mittelstand‘ in gute Hände übergeben zu können und dem Traditionstitel somit neue Entwicklungsperspektiven zu ermöglichen. Bei FBM fokussieren wir uns weiter auf den Ausbau und die digitale Transformation unserer Finanz- und Wirtschaftsmedien für spitze B2B-Zielgruppen."