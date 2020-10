am 01.10.2020 - 10:53 Uhr

Vox hat die neue Staffel seines Koch-Wettstreits "Grill den Henssler" angekündigt, insgesamt sieben neue Ausgaben wird man ab dem 25. Oktober auf dem bewährten Sendeplatz am Sonntagabend um 20:15 Uhr zeigen. Und nach zwei Staffeln ohne Publikum gibt’s auch erstmals wieder Zuschauer im Studio, Vox spricht von "strengen Hygienevoraussetzungen", die man einhalte.

Mit der Rückkehr des Publikums kommt es zu einer weiteren Premiere, erstmals wird Laura Wontorra in den neuen Ausgaben der Show nämlich vor Zuschauern moderieren. Bislang präsentierte sie das Format vor leeren Publikumsrängen. Und auch Steffen Henssler muss sich umgewöhnen: Nach einer Sportverletzung ist er in den neuen Folgen erstmals auf Unterstützung in seiner Küche angewiesen. Wie diese Unterstützung aber genau aussehen wird, hat Vox noch nicht verraten.

Als prominente Köche, die gegen Steffen Henssler antreten werden, hat Vox unter anderem schon Roman Weidenfeller, Charlotte Würdig, Larissa Marolt, Jörg Wontorra, Ralf Moeller, Marianne & Michael, Vera Int-Veen, Götz Alsmann, Oliver & Amira Pocher, Joachim Llambi, Sonja Zietlow und Laura Karasek angekündigt. Als Profi-Köche sind in den neuen Ausgaben Tohru Nakamura, Haya Molcho, Christian Lohse, Ali Güngörmüş, Mario Kotaska und Stefan Marquard mit dabei. Die Jury besteht wie gehabt aus Reiner Calmund, Mirja Boes und Christian Rach.

Die letzte Staffel von "Grill den Henssler" war aus Quotensicht eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Los ging es mit einem Special, in dem Henssler gegen Tim Mälzer antrat, mit 14,1 Prozent Marktanteil holte man damit in der Zielgruppe einen neuen Rekord. Drei Wochen später setzte es mit 4,0 Prozent einen Tiefstwert, damals musste man aber auch gegen das Champions-League-Finale antreten. Im Schnitt holten die sechs gezeigten Ausgaben 8,4 Prozent Marktanteil.