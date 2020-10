Als die Mediengruppe RTL im Juli das Programm ihrer Sender für die neue TV-Saison vorgestellt hat, war darunter auch "Gut gebaut - Mörtel, Mädchen & Maschinen" von Nitro. Nun holt man das Format auf Sendung, hat aber noch einmal leicht am Titel geschraubt. "Gut gebaut – ‘Männerjobs’ in Frauenhänden" heißt die Sendung jetzt, die ab dem 1. November zu sehen sein wird. Die Ausgaben der Doku-Reihe werden immer sonntags ab 13:05 Uhr ausgestrahlt.

Eine Art Vorab-Premiere gibt es für zwei Folgen des Formats bereits am 29. Oktober. Direkt im Anschluss an die Live-Übertragung der Europa League zeigt Nitro die ersten beiden Folgen, los geht’s wegen König Fußball aber erst gegen Mitternacht. Begleitet werden in der Reihe Frauen, die im Baugewerbe arbeiten - also in vermeintlichen Männerjobs. Gezeigt wird der berufliche Alltag von Maurerin Julia, Anlagenmechanikerin Sandra, Dachdeckerin Sunny, Baggerfahrerin Sonja und Maschinistin Cindy. Die erste Staffel der neuen Reihe umfasst vier Ausgaben.

Produziert wurde "Gut gebaut – ‘Männerjobs’ in Frauenhänden" von Story House - dort kennt man sich mit Frauen in "Männerjobs" bereits gut aus. So produziert man für Kabel Eins auch die "Trucker Babes", die dem Sender nach wie viel gute Quoten bescheren.