Super RTL wagt sich zusammen mit TVNow an die nächste Show-Eigenproduktion. Schon Ende kommender Woche werden in der Nähe von Herford insgesamt acht Folgen einer neuen Sendung mit den Ehrlich Brothers aufgezeichnet. In der "Ehrlich Brothers Magic School" suchen die Zauberer-Brüder nach Deutschlands bestem Nachwuchszauberer. Gegenüber DWDL.de bestätigte Super RTL entsprechende Pläne.

© Super RTL Martin Gradl, Chief Content Officer

Gemeinsam mit TVNow gehe man mit den Ehrlich Brothers eine Content-Partnerschaft ein, "die Fantasie, Ausgelassenheit und Besonderes zu den Kindern und ihren Eltern bringt, was gerade in diesem außergewöhnlichen und für viele auch belastenden Jahr eine Herzensangelegenheit ist", so Gradl weiter. Und so werden also schon bald in jeder Folge zwei junge Magier unter 15 Jahren gegeneinander antreten - wer am Ende die meisten "Zaubermünzen" sammelt, gewinnt den Wettbewerb.

Wann genau die "Ehrlich Brothers Magic School" an den Start gehen wird, ist noch nicht bekannt. Klar ist dagegen, dass die neue Show von MoveMe produziert wird. Die Produktionsfirma war im vergangenen Jahr als Tochterfirma von Imago TV gegründet worden. Dahinter stehen Imago-Geschäftsführerin Andrea Schönhuber und Meikel Giersemehl, der in der Vergangenheit als Executive Producer bei RTL gearbeitet hat.

"Toggo Show" geht nicht weiter

Ein anderes Format wird dagegen nicht fortgesetzt: Wie Super RTL bestätigte, wird der Kindersender die lineare Ausstrahlung der "Toggo Show" beenden. "Es hat sich herausgestellt, dass die ursprünglich als Online-Format entwickelte Show im linearen TV nicht immer die Werte erzielte, die wir uns erhofft hatten", erklärte Martin Gradl. "Daher haben wir uns schweren Herzens dazu entschieden, auf die TV-Ausstrahlung zu verzichten. Da aber viele einzelne Ideen aus der 'Toggo Show' sehr gut funktionierten, werden wir in eine kreative Pause gehen und wollen im kommenden Jahr den Kindern etwas Tolles, Neues anbieten.“

Die bereits produzierten Episoden und Clips der "Toggo Show" sollen aber auch nach der Einstellung auf den digitalen Kanälen von Super RTL zum Abruf erhalten bleiben, erklärte der Sender auf DWDL.de-Nachfrage.