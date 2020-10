Bauer Advertising heißt ab sofort Bauer Advance, das hat die Bauer Media Group jetzt angekündigt. Wie der Verlag in einer Pressemitteilung erklärt, stecke hinter dem Schritt mehr als nur ein neuer Name. So soll Bauer Advance Ausdruck für die Neupositionierung des Unternehmens sein, inklusive eines "erweiterten Leistungsangebots", wie es der Verlag selbst nennt.

Für seine Unit Live Experience schließt der Vermarkter außerdem eine Partnerschaft mit Shine Conventions, einem Tochterunternehmen von Georg Koflers Social Chain Group. Im Fokus der Zusammenarbeit steht die Entwicklung von "Live Experience-Formaten für Medienmarken und Communities" der Bauer Media Group. Erstes Projekt ist das "Generation WOW Festival" im Herbst 2021 in Kooperation mit der Frauenzeitschrift "Meins". Zukünftig will man Kunden das komplette Leistungsspektrum von der Konzeption, Durchführung und Vermarktung von B2C-Live Ereignissen anbieten.

"Bauer Advance ist ein klares Signal für Fortschritt und Erneuerung unserer Organisation. Advance heißt ‘vorankommen’ – mit der eigenen Marke, in unserer Position im Markt, im Herz und Kopf des Kunden, im Businessplan, im Absatz, im Umsatz. Advance ist Programm und Versprechen in der Zusammenarbeit mit dem Bauer Team: Wir treten an, um unsere Kunden erfolgreich zu machen. Advance verbindet das heutige und künftige Leistungsspektrum, schließt Wachstumsfelder ein und ermöglicht, Vermarktung bei Bauer größer zu denken. Unser neuer Name und unser Mission Statement bringen das auf den Punkt: Bauer Advance - Teamed for Sucess (sic!)", sagt Andreas Schilling, Managing Director Bauer Advance & CMO Business Unit Publishing Deutschland.