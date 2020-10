Die Screenforce Days im Sommer sind dem Corona-Virus zum Opfer gefallen und auch eine Roadshow in diesem Herbst ist pandemie-bedingt nicht sinnvoll möglich - die Sender müssen also andere Wege gehen, um ihr Programm für die gerade anlaufende neue Saison Werbeagenturen und Kunden zu präsentieren, auf dass die Werbegelder künftig vielleicht wieder etwas kräftiger fließen. Bei RTLzwei setzt man auf eine virutelle Roadshow, die für Deutschland, Österreich und die Schweiz jeweils individuell angepasst wird, begleitet von Live-Kundenterminen, die via Videokonferenz durchgeführt werden.

In Deutschland unterhält und informiert das Team von El Cartel Media gemeinsam mit dem Partner McFit. Über eine eigene Landingpage im Web können die Mediaagenturen im Anschluss an die Präsentation alle Informationen jederzeit nachlesen. In Österreich sind die Mitarbeiter und das Management von IP Österreich zu sehen. Ihr gemeinsamer Film wird Mitte Oktober in einem virtuellen Screening von Geschäftsführer Walter Zinggl präsentiert. In der Schweiz präsentiert die Geschäftsleitung von RTLzwei, daneben soll es noch einen "Schweizer Überraschungsauftritt" geben, der vom Vermarkter Goldbach Media auf der "Screen-Up" am 1. Oktober erstmals gezeigt wird.

Stephan Karrer, Geschäftsführer El Cartel Media: "Gerade in diesen Zeiten ist der direkte, persönliche Austausch mit unseren Kunden besonders wichtig. Auch digital wollen wir greifbar sein und echt. Deshalb verbinden wir unsere virtuelle Roadshow mit Live-Terminen bei allen großen Agenturgruppen, gefolgt von individuellen Gesprächen. Ich freue mich auf diese Begegnungen, denn wir haben viel zu erzählen." Carlos Zamorano, Bereichsleiter Marketing & Kommunikation bei RTLzwei: "Mit unserer Herbst-Roadshow wollen wir zeigen, dass RTLzwei auch in Zeiten des Social Distancing inspiriert und begeistert. Mit einem vielseitigen Portfolio aus herausragenden Multi-Channel-Events und zuverlässigen Langläufern bleibt RTLZWEI die führende Realitymarke in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Mitarbeiter unserer Vermarktungs-Teams vermitteln diese Botschaft in diesem Jahr auf sehr individuelle und persönliche Art. Näher, echter, anders – das passt zu RTLzwei und seinem Programm."