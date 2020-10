Mit der Zusammenführung aller bisher getrennt organisierten Mediengeschäfte zu WarnerMedia ist man in den USA schon länger beschäftigt. Im europäischen Markt agierten die Tochterfirmen bislang jedoch noch weitgehend unverändert. Mit dem Warner Bros. Filmverleih in Hamburg, der Warner Bros.-Produktionsfirma in Köln und den Turner-Sendern in München stand deshalb schon länger eine Klärung der Verantwortlichkeiten im Raum.

Erste Personalien sind jetzt durchgesickert. Nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de behält Warner Media bei der Konsolidierung der verschiedenen Geschäftsbereiche eine gemischte Struktur aus Country Managern sowie paneuropäischen Verantwortlichkeiten bei. Mehr Verantwortung erhält demnach Hannes Heyelmann, bisher Geschäftsführer der deutschen Turner-Sender sowie Senior Vice President & Managing Director, Central and Eastern Europe & International Original Programming.



Künftig ist Heyelmann aus München heraus als Head of Programming EMEA bei WarnerMedia für alle Sender und Streamingangebote des Hauses in Europa, Mittlerem Osten und Afrika verantwortlich. Das umfasst die Verantwortung für mehr als 50 bestehende Pay-TV-Kanäle wie die deutsche Senderfamilie aber auch neben den bestehenden Streamingangeboten den bevorstehenden Start von HBO Max in einigen europäischen Märkten und schließt die Verantwortung für das senderbezogene Marketing mit ein.



In Deutschland wird der Streamingdienst übrigens nicht starten, hier hatte WarnerMedia sich Ende Oktober vergangenen Jahres für eine Zusammenarbeit mit dem bisherigen Content-Partner Sky entschieden. Neben Heyelmann als Head of Programming gibt es die neugeschaffene Position des Head of Original Production für EMEA, die künftig Antony Root übernimmt. Er ist bisher schon für die Eigenproduktionen von HBO Europe verantwortlich. Eine Ausnahme allerdings gibt es nach DWDL-Informationen: Hannes Heyelmann behält offenbar auch die Verantwortung für die Eigenproduktionen bei TNT Serie und TNT Comedy.



Neben diesen länderübergreifenden Aufgaben hält WarnerMedia aber auch an den Posten der Country Manager fest. 38 Jahre lang war in Deutschland Willi Geike als Country Manager oberster Repräsentant von Warner Bros. in Deutschland. Diese Aufgabe gibt er ab und konzentriert sich auf die Kinofilmproduktion von Warner Bros. in Deutschland. Neue Country Managerin für Deutschland, Österreich und die Schweiz wird Iris Knobloch, die diese Verantwortung bereits für Frankreich und die Benelux-Staaten inne hat.