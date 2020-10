Der einstige Seriensender eoTV hat unter dem Namen "Cars + Life" ein neues, wöchentliches Automagazin angekündigt. Das startet bereits am kommenden Montag, den 5. Oktober, um 20:15 Uhr. Künftig wird das Format immer montags zur besten Sendezeit ausgestrahlt. "Cars + Life" ist die erste Eigenproduktion von eoTV seit der Insolvenz und der darauf folgenden Übernahme durch die Motorvision Group.

In dem Automagazin will eoTV einen Überblick über Neuheiten und Innovationen in der Automobilbranche geben. "Egal ob kompakte Alltagshelden, spektakuläre Supercars oder die Antworten der Hersteller auf den Klimawandel: Das aktuell produzierte Magazin nimmt die Zuschauer von eoTV mit auf Probefahrt durch die Welt der Automobilität von heute und morgen", heißt es in einer Pressemitteilung des Senders.

Bei "Cars + Life" arbeitet eoTV mit der in Hamburg ansässigen jumpmedien GmbH zusammen, die auch schon Dokumentationen und Automobilreportagen für andere Sender produziert hat. Einzelne Episoden von "Cars + Life" werden laut eoTV auch von der Industry Media GmbH aus München hergestellt, die für den Großteil der Fahrberichte und Reportagen auf Motorvision TV verantwortlich zeichnet.

eoTV bezeichnet das neue Magazin als einen "wichtigen Baustein in der Neuausrichtung des Programms". Schon in den vergangenen Monaten hatte der neue Eigentümer das Programm des früheren Seriensenders umgestellt. So zeigt eoTV mittlerweile auch Highlights der chinesischen Super League sowie ausgewählte Kampfsportevents und Kochmagazine. Noch im Herbst will die Motorvision Group einen detaillierten Einblick in ihre Pläne mit eoTV geben.