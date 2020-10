Drei Staffeln von "Feuer & Flamme" hat das WDR Fernsehen seit 2017 bereits gezeigt und mit der Feuerwehr-Doku gute Quoten erzielt. Nun haben in Bochum die Dreharbeiten für eine weitere Staffel begonnen. 50 Tage lang werden nun wieder Feuerwehrleute aus der Innenstadtwache Bochum und der Hauptfeuer- und Rettungswache Bochum-Werne mit Kameras bei ihren Einsätzen begleitet. Zu sehen geben soll es die neuen Folgen der vierten Staffel dann voraussichtlich im Frühjahr kommenden Jahres.

Um einen möglichst unmittelbaren Eindruck vom Berufsalltag der Feuerwehrleute zu vermitteln, werden bei den Einsätzen bis zu 60 Spezialkameras gleichzeitig eingesetzt – darunter auch solche, die sich an den Helmen der Rettungskräfte befinden und extra für die Reihe entwickelt wurden. Gedreht wird an beiden Wachen parallel und rund um die Uhr. Ob medizinischer Notfall oder Wohnungsbrand, ob stecken gebliebener Aufzug oder Unglück auf der Autobahn: Die Produktionsteams stehen jederzeit bereit, um die Wirklichkeit des Feuerwehrberufs abzubilden – in ruhigen Momenten ebenso wie in Situationen, die sogar für erfahrene Rettungskräfte außergewöhnlich sind. Produziert wird die Reihe von SEO Entertainment.