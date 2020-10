Das Erste hat einige Neuzugänge in seiner Telenovela "Sturm der Liebe" angekündigt, in den nächsten Wochen stoßen mit Christina Arends, Arne Löber, Sven Waasner und Stefan Hartmann gleich vier Schauspieler zum Hauptcast der von Bavaria Fiction produzierten Serie hinzu. Arends verkörpert Maja von Thalheim, deren Leben nach einem plötzlichen Beziehungsende aus den Fugen gerät. Das Vertrauen in die Männer hat sie nun erstmal verloren, und so bricht sie mit ihrem alten Leben und kommt in den Fürstenhof, erstmals zu sehen sein wird sie voraussichtlich am 16. November.

Arne Löber spielt Florian Vogt, der fasziniert ist von Natur und Wald. Seine Leidenschaft hat er zum Beruf gemacht und so tritt er ab Folge 3491 (voraussichtlicher Sendetermin: 16. November 2020) die Stelle des Försters im Fürstenhof an. Bei seinem ersten Streifzug durch den Wald ist es aber kein Reh, das ihm ins Visier gerät. Sein älterer Bruder Erik Vogt (Sven Waasner), der Florian nicht ganz uneigennützig die Stelle empfohlen hat, folgt ihm ab Folge 3493 (voraussichtlicher Sendetermin: 18. November 2020) nach Bichlheim. Auf der Suche nach Belegen für einen finsteren Verdacht verfällt er schon bald der attraktiven Fürstenhof-Anteilseignerin Ariane Kalenberg (Viola Wedekind).

Der letzte im Bunde der "Neuen" ist Stefan Hartmann, der den extrovertierten und begeisterten Mountainbiker Maximilian Richter verkörpert. Er hat sich an der Uni ein Freisemester genommen und will die zehn härtesten Trails im Voralpenland bezwingen. Voraussichtlich ab dem 30. November verdreht der "Womanizer" (Zitat Das Erste) nicht nur den Frauen im Fürstenhof den Kopf, sondern muss sich auch seinen eigenen Gefühlen stellen.

Noch im Oktober bekommen die Zuschauer von "Sturm der Liebe" außerdem Sebastian Klussmann für wenige Folgen zu sehen. Der aus "Gefragt - gejagt" bekannte Jäger ist ab dem 13. Oktober in einer Gastrolle zu sehen (DWDL.de berichtete).