RTL und Sony Pictures haben einen Nachfolger von Hendrik Duryn in der Serie "Der Lehrer" gefunden. Simon Böer übernimmt die Rolle in Zukunft und wird neuer Hauptdarsteller in der RTL-Serie. Er tritt dann als Mathe- und Physiklehrer David Ritter seinen Dienst an der Georg-Schwerthoff-Gesamtschule an und stößt mit seiner Methodik, ähnlich wie schon Duryn als Stefan Vollmer, Schüler wie Kollegen vor den Kopf.

Die Neubesetzung der Hauptrolle war nötig geworden, weil Hendrik Duryn vor wenigen seinen Abschied aus der Serie angekündigt hatte (DWDL.de berichtete). Noch produziert Sony aber eine neue Staffel mit Duryn, die Dreharbeiten laufen bis Anfang des kommenden Jahres. Wann diese 13 Folgen zu sehen sein werden, ist noch nicht ganz klar. RTL selbst spricht aber von "Anfang 2021".

Statt auf Intuition setzt der neue "Lehrer" David Ritter auf Logik. Nicht Sozialarbeiter, sondern Wissensvermittler will er sein. Doch weil er gleichzeitig ein großes Herz hat und persönliche Schwächen zugeben kann, erreicht er erstaunlich viel, viel mehr als ihm anfangs alle zutrauen. Er löst die Probleme der Schüler anders als sein Vorgänger, aber genauso erfolgreich. "Ich mag die Serie ‚Der Lehrer‘ sehr, weil sie gesellschaftsrelevante Themen aufgreift und diese sehr unterhaltsam und humorvoll in die Mitte der Gesellschaft transportiert. Sie beschäftigt sich mit dem Schulalltag und den Sorgen und Nöten der Schüler und zeigt, dass Lehrer auch nur Menschen - und manchmal durchaus fehlbar sind. Schule war mir immer schon ein Herzensthema. Es geht hier um viel mehr als um bloße Wissensvermittlung - auch wenn meine Figur, David Ritter, das erstmal anders sieht. Schule bedeutet auch Chance, soziale Kompetenz und emotionale Intelligenz zu stärken. Ich freue mich sehr dieses wertvolle Format mit diesem tollen Ensemble weitertragen zu dürfen", sagt Böer über seine neue Rolle.

Böer studierte an der Hochschule für Film und Fernsehen "Konrad Wolf" in Potsdam-Babelsberg, danach folgten erste Engagements am Deutschen Theater Berlin und der Volksbühne Berlin. 1999 startete Böer schließlich seine Film- und Fernsehkarriere. Unter anderem spielte er in Produktionen wie "Notruf Hafenkante", "Paare", "Stolberg", "Jenny – echt gerecht", "Beste Schwestern" und "Professor T" mit. Außerdem war er in diversen "Tatorten" sowie in der Hauptrolle der ZDF-Vorabendserie "Herzensbrecher - Vater von vier Söhnen" zu sehen.

© MG RTL / Anna Thoma Frauke Neeb und Hauke Bartel © MG RTL / Anna Thoma Frauke Neeb und Hauke Bartel

Astrid Quentell, Geschäftsführerin Sony Pictures Film und Fernseh Produktions GmbH, ergänzt: "Ich freue mich wirklich sehr, dass wir mit Simon Böer einen so renommierten und tollen Schauspieler für die Hauptrolle in ‚Der Lehrer‘ gewinnen konnten. Ich bin überzeugt, dass Simon eine wunderbare Ergänzung für unser Team ist und nicht nur mit seiner sympathischen Art, sondern vor allem mit seiner Qualität und seinem Engagement in der Rolle des David Ritters eine spannende neue Facette in die Serie bringt. Er wird der Figur nicht nur ein Gesicht geben, sondern auch Substanz und Kraft, auf die sich die Schüler – und natürlich auch die Fans – freuen können."