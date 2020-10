Bereits vor sechs Jahren gab es Gedankenspiele, im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft ein "Wer wird Millionär?"-Special mit der Nationalmannschaft ins Programm zu nehmen. Neben Bundestrainer Joachim Löw und Manager Oliver Bierhoff sollten sich damals mindestens zwei deutsche Spieler den Fragen von RTL-Moderator Günther Jauch stellen, war zu lesen.

Umgesetzt wurde das Special damals nicht - umso überraschender, dass RTL und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) jetzt spontan zusammengefunden haben. Wie der Sender am Montag auf DWDL.de-Nachfrage bestätigte, wird es schon am kommenden Montag um 20:15 Uhr ein "WWM"-Special unter dem Titel "Die Mannschaft spielt" zu sehen geben. Möglich ist das auch deshalb, weil zwei der drei für die nächsten Tage angesetzten Länderspiele in Köln stattfinden - und damit nicht weit entfernt von den Nobeo-Studios in Hürth, in denen das erfolgreiche Quiz seit vielen Jahren von Endemol Shine Germany produziert wird.

"Wir werden in Köln die einmalige Gelegenheit bekommen, bei 'Wer wird Millionär?' zu zeigen, dass wir nicht nur Fußball im Kopf haben, sondern unglaublich interessante und intelligente Spieler, die viel auf dem Kasten haben", erklärte Oliver Bierhoff. Unklar ist aber noch, wer sich auf das Millionen-Spiel einlassen wird. Offiziell ist die Rede von "mutigen Mitgliedern des DFB-Teams", die für den guten Zweck spielen. Antreten werden wohl nur diejenigen, die in den kommenden Tagen nicht auf dem Platz stehen werden.

Genaue Informationen zum Ablauf der besonderen "WWM"-Ausgabe will RTL noch bekanntgeben. So geht es nicht nur um die Frage, wer die Fragen beantwortet, sondern auch darum, unter welchen Umständen die Produktion vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie über die Bühne gehen kann. Zuletzt hatten die Aufzeichnungen von "Wer wird Millionär?" wieder vor einer reduzierten Zahl an Zuschauern im Studio stattgefunden.