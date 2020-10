am 05.10.2020 - 16:04 Uhr

Henry Allgaier arbeitet ab November 2020 als Verlagsgeschäftsführer für die Special Interest-Titel der Bauer Media Group, das hat das Unternehmen jetzt angekündigt. Mit der neu geschaffenen Position bündelt Bauer die Bereiche Food, Automotive, Living, DIY, Teenage und Mindstyle unter einem Dach. Durch die Neuaufstellung fallen künftig Marken wie "Auto Zeitung", "Bravo", "happinez", "Lecker", "Selbst ist der Mann" sowie der Lizenz-Titel "Wohnidee" in Allgaiers Verantwortungsbereich.

Allgaier leitete zuletzt den Geschäftsbereich Publishing beim Münchner Verlagshaus GeraNova Bruckmann. Zuvor verantwortete er als Geschäftsführer von Motor Presse International fünf Landesgesellschaften und führte den Geschäftsbereich Lifestyle + Sport bei Motor Presse Stuttgart. Darüber hinaus arbeitete er mehr als 16 Jahre lang als Geschäftsführer von Rodale-Motor-Presse (RMP). Bei Bauer berichtet er künftig an Ingo Klinge, CEO Publishing Deutschland.

"Henry hat in der Vergangenheit bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass Stabilisierung und Ausbau des Portfolios im Special Interest-Bereich auch in herausfordernden Umfeldern möglich sind. Von diesem Know-how werden wir in Zukunft profitieren. Wir werden unsere starken Special Interest-Marken weiterentwickeln und neue, zukunftsweisende Geschäftsfelder jenseits des klassischen Publishing-Business erschließen. Auch der Ausbau des digitalen Angebots ist und bleibt ein wichtiges Thema für uns, das wir mit Henrys Expertise weiter vorantreiben werden. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit ihm den Erfolg unseres Special Interest-Bereichs nachhaltig zu steigern und wünsche Henry einen guten Start", sagt Klinge.