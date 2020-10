Hannah Basten spricht ab sofort für den SWR, sie hat Anfang des Monats den Posten der Unternehmenssprecherin von Wolfgang Utz übernommen, der sich nach 28 Jahren beim Sender in den Ruhestand verabschiedet. Zur Abteilung Unternehmenspresse, den Basten ab sofort verantwortet, gehört auch die interne Kommunikation beim SWR. Damit vertritt sie den Sender künftig nach innen und außen.

Neu beim SWR ist die 41-jährige Basten übrigens nicht: In den vergangenen Jahren hat sie die Abteilung Beitragsservice des SWR geleitet. Schon nach ihrem Jura-Studium in Passau und Heidelberg und dem zweiten juristischen Staatsexamen in Stuttgart kam sie 2006 als Trainee in den SWR und hat dort zunächst in verschiedenen redaktionellen Bereichen, der Verwaltungsdirektion, dem Justitiariat und der Intendanz gearbeitet.

"Wir haben den Anspruch, Inhalte für die Menschen im ganzen Sendegebiet des SWR zu produzieren. Von jung bis alt wollen wir alle versorgen und sind deshalb immer im Austausch, wie uns das am besten gelingen kann. Der SWR hat keinen Selbstzweck, sondern wir meinen es aufrichtig, wenn wir sagen: 'Für Euch da'. Genau für diesen Ansatz steht auch Hannah Basten als Unternehmenssprecherin", sagt SWR-Intendant Kai Gniffke zu seiner neuen Unternehmenssprecherin.