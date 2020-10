Schon im Sommer 2019 hat TVNow unter dem Titel "No Activity" eine Comedy-Serie über zwei Polizisten angekündigt, dann wurde es aber lange ruhig um das Projekt. Nun haben die Dreharbeiten begonnen, am Titel der Serie haben die Macher aber nochmal geschraubt. "KBV – Keine besonderen Vorkommnisse" heißt das Projekt nun und basiert auf der australischen Serie "No Activity". TVNow selbst erklärt, man produziere die "wohl langweiligste Serie der Welt".

Die Prämisse: Zwei Polizisten stehen vor der Aufdeckung ihres größten Falles, erwartet wird ein Mega-Drogendeal. Die Polizisten beginnen mit ihrer Observierung, doch dann passiert: Nichts. Nacht für Nacht sitzen die zwei Kommissare in ihrem Zivilfahrzeug, observieren und warten. Und warten. Warten, dass sich etwas tut. Und weil sich nichts tut, vertreiben sie sich die Zeit mit recht irritierenden Anekdoten aus ihrem Privatleben. In der Leitstelle des Polizeireviers halten es ihre Kolleginnen genauso. Und auch im observierten Lagerhaus befremden die beiden Kriminellen mit skurrilen Gesprächen und Geschichten aus ihrer Vergangenheit.

Besetzt ist die Serie recht hochkarätig, so werden die beiden Polizisten von Jürgen Vogel ("Blochin", "Das Wichtigste im Leben") und Serkan Kaya ("Der König von Köln", "Andere Eltern") verkörpert. Darüber hinaus werden in weiteren Rollen auch Annette Frier, Maike Jüttendonk, Denis Moschitto sowie der Musiker und Entertainer Rocko Schamoni zu sehen sein. In weiteren Nebenrollen stehen Andrea Sawatzki, Kida Khodr Ramadan, Rauand Taleb, Daniel Zillmann sowie Carl Josef Statnik vor der Kamera. Im Frühjahr 2021 soll die Serie bei TVNow zum Abruf bereitstehen.

Produziert wird "KBV – Keine besonderen Vorkommnisse" von Warner Bros. International Television Production in Zusammenarbeit mit eitelsonnenschein. Regie führt Lutz Heineking, jr., der auch schon für "Das Institut" oder auch "Andere Eltern" verantwortlich zeichnete. Heineking jr. fungiert auch als Creative Producer. Johannes Boss, Mark Werner und Marko Lucht schreiben die Drehbücher nach einem Original von Trent O’Donnell. Produzentin ist Verena Monssen, als Director Fiction zeichnet Bernd von Fehrn für Warner Bros. verantwortlich.

Neeb und Bartel über Fiction-Offensive

Frauke Neeb und Hauke Bartel, die beiden Bereichsleiter Fiction bei der Mediengruppe RTL, haben in einem Podcasts des Unternehmens jetzt auch noch einmal auf die vergangenen Monate zurückgeblickt und zudem einen Ausblick gegeben. Man habe in Bezug auf Corona eigentlich Glück im Unglück gehabt, sagt Bartel etwa. Bei den meisten der elf im Februar vorgestellten Serien habe man sich noch im Entwicklungsstadium befunden und sei durch Corona nicht stark ausgebremst worden. "Es hätte uns deutlich schlimmer treffen können", sagt er.

Grundsätzlich investiere man derzeit so viel Geld wie noch nie in deutsche Fiction, so Bartel. Und Neeb kündigt an, dass viele Projekte im kommenden Jahr ausgestrahlt werden. Weil man auch in den nächsten Jahren "tolle Programme und Formate" senden wolle, sei man jetzt darauf angewiesen, dass Produzenten "auf uns zukommen", sagt Neeb. Grundsätzlich suche man nach Stoffen, die eine bestimmte Lautstärke und ein Unterhaltungsversprechen mitbringen, sagen die beiden Fiction-Chefs der Mediengruppe RTL. "Wo wir immer wahnsinnig neugierig sind, sind Marken, die bei jedem etwas auslösen, wo jeder ein Gefühl zu hat. Themen, die Deutschland bewegen", so Bartel.