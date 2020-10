Das ZDF wird im November die neue Krimireihe "Vienna Blood" ins Programm nehmen, die zunächst unter dem Arbeitstitel "Liebermann" gedreht worden ist. Zu sehen gibt es die ersten drei Folgen ab dem 15. November jeweils sonntags um 22:15 Uhr. Darüber hinaus stehen die Folgen schon einen Tag vor der TV-Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek zum Abruf bereit.

Bereits im Sommer hatten ORF und ZDF eine zweite Staffel in Auftrag gegeben - was auch deshalb bemerkenswert ist, weil die Ausstrahlung der ersten Staffel zu diesem Zeitpunkt noch auf sich warten ließ. Erstaunlicherweise hatte "Vienna Blood" bereits bei BBC 2 in Großbritannien und PBS in den USA Premiere.

Die Krimireihe basiert auf den Romanen von Frank Tallis. Der britische Schauspieler Matthew Beard spielt Max Liebermann, einen jungen Arzt und Psychoanalytiker. Im Wien der Jahrhundertwende geht er gemeinsam mit dem Kriminalbeamten Oskar Rheinhardt (Juergen Maurer) auf Verbrecherjagd.





Produziert wird "Vienna Blood" Folgen von der Red-Arrow-Tochter Endor Productions und MR Film in Österreich, Steve Thompson hat als Autor die Vorlage von Frank Tallis für den Bildschirm adaptiert. Im Ausland kommt die Serie bereits gut an: So wurde sie auch schon nach Frankreich, Spanien, Finnland, China und Japan verkauft.