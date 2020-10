am 06.10.2020 - 19:37 Uhr

In drei Monaten soll die neue Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" starten - doch schon jetzt ist klar, dass es eine ganz besondere Staffel werden wird. Wegen der Corona-Pandemie verzichtet RTL bekanntlich auf die Reise nach Australien und schickt die Promis stattdessen in eine nordwalisische Burgruine (DWDL.de berichtete).

Nichts geändert hat sich dagegen an den Spekulationen um die Teilnehmerriege, die wie üblich schon weit vor dem Start der Produktion der Show beginnt. Die "Bild"-Zeitung hat nun schon mal drei Namen in den Ring geworfen: Demnach soll Schauspielerin Tina Ruland, die einst durch "Manta, Manta" bekannt wurde, ebenso dabei sein wie Claudia Effenberg, die in der Vergangenheit schon bei "Promi Big Brother" mitwirkte.

Auch die YouTuberin Lisha Savage soll laut "Bild" den Weg nach North Wales antreten. Aktuell ist sie bereits im "Sommerhaus der Stars" zu sehen, wo sie bei RTL offenbar einen bleibenden Eindruck hinterließ. Offiziell äußert sich der Kölner Privatsender jedoch nicht zu den Personal-Spekulationen des Boulevardblatts.

RTL-Geschäftsführer Jörg Graf dürfte schon ein wenig mehr wissen. "Wenn ich mir ansehe, wer teilnehmen wird und mir dabei die Dschungelprüfungen in Wales vorstelle, würde ich am liebsten gleich loslegen mit der Show", erklärte er bereits Ende September mit Blick auf die neue Staffel. Zunächst werden übrigens die Briten die neue Location testen - bei ITV geht die Show traditionell schon im Herbst an den Start.