RTLzwei hat eine neue Kooperation mit Warner Music bekanntgegeben. Durch eine eben solche Partnerschaft wurde zum Jahreswechsel auch schon Ava Max zum Sendergesicht von RTLzwei, nun setzt man auf die brasilianische Sängerin Anitta. Ihr aktueller Hit "Me Gusta" ist Bestandteil von Trailern und Werbetrennern, die ab sofort ausgestrahlt werden. Zu sehen gibt es neben verschiedenen Werbetrennern einen 50-sekündigen Imagetrailer, der gute Laune vermitteln soll.

In dem Trailer werden Ausschnitte aus dem Video von "Me Gusta" wie im Retro Look von Dia-Aufnahmen interpretiert. Dazu kombiniert sind kurze Sequenzen aus den Vorabend-Soaps "Berlin – Tag & Nacht" und "Köln 50667" zu sehen. Carlos Zamorano, Chief Marketing & Communications Officer RTLzwei, sagt: "Wir legen großen Wert auf besonderen und einzigartigen Content. Mit Anitta haben wir eine außergewöhnliche Künstlerin on air, die in ihrer Heimat für Furore sorgt. Jetzt geben wir dem brasilianischen Superstar eine Plattform und machen das deutschsprachige Publikum auf sie aufmerksam."

In Brasilien ist Anitta bereits in Star, bei Instagram bringt sie es auf 47 Millionen Follower und bei Youtube auf 14 Millionen Abonnenten. Zuletzt schaffte die Sängerin einen ersten Chart-Einstieg in die USA - und nun will Warner Music die Sängerin offenbar auch in Deutschland bekannt machen. "Wir freuen uns sehr, dass unsere Partnerschaft mit RTLzwei nach Kooperationen mit Superstars wie Ava Max in die nächste Runde geht", sagt Ivo Bacic, Head of Media Cooperations Warner Music Central Europe. "Anittas Musik ist temperamentvoll, unangepasst und authentisch – daher passt sie perfekt zu RTLzwei!"