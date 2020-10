Es sieht nicht nach einer Liebeshochzeit aus zwischen Michael Wendler und RTL. Schon bei einer Pressekonferenz zum Start der neuen "Deutschland sucht den Superstar" ("DSDS") Staffel war vom Wendler zunächst nichts zu sehen. Mit ein wenig Verspätung trudelte er dann doch ein, sein Fahrer fand den Weg nicht. "In 18 Jahren bin ich noch nie zu spät gekommen, weil ich immer rechtzeitig losgefahren bin", ätzte Dieter Bohlen schon damals. Und die Stimmung des selbsternannten Poptitans dürfte aktuell nicht besser sein.

Michael Wendler hält sich nämlich derzeit in den USA auf und hat einen Flug nach Deutschland verpasst, weshalb er bei den "DSDS"-Dreharbeiten am heutigen Mittwoch nicht mit dabei sein wird. Bei der "Bild" berichtet man schon, ein Rauswurf des Wendlers würde im Raum stehen. Ganz so weit ist es wohl noch nicht, aber der Unmut beim Sender ist unüberhörbar. Der Sänger sei nicht wie geplant mit dem Flugzeug nach Deutschland gekommen, erklärte der Sender gegenüber "Bild". Ein Fahrer soll am Frankfurter Flughafen vergebens auf den Schlagersänger gewartet haben.

Zunächst behauptete der Wendler offenbar, dass er Fieber und trockenen Husten habe. Später stellte sich das als Scherz heraus und der Sänger sagte, es habe auf dem Weg von Miami nach New York "Verkehrschaos" gegeben. Das ist eine originelle Entschuldigung, immerhin liegen zwischen diesen beiden Orten rund 2.000 Kilometer. Doch warum weilte der Wendler überhaupt in den USA? Laut "Bild" wollte seine Partnerin Laura Müller unbedingt zurück, darf aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen allerdings nicht einreisen. Das geht nur, wenn Wendler, der eine Green Card besitzt, mit dabei ist.

Nächste Woche wieder Dreh mit Wendler?

Die Dreharbeiten bei "DSDS" gehen nun erst einmal ohne Michael Wendler weiter. Am Mittwoch steht der erste Teil des Recalls an, ein sogenannter Quickpick. Dabei wird die Anzahl der Recall-Teilnehmer von 100 auf 40 reduziert. Aktueller Plan: Der Wendler will am Wochenende zurück nach Deutschland kommen und in der nächsten Woche wieder zurück am "DSDS"-Set sein.

Ausgang ungewiss. In einem ersten Schritt müsste Michael Wendler erst einmal sein Flugzeug erwischen. Ob er dazu in der Lage ist, weiß man wohl auch in Köln nicht zu 100 Prozent. Weil der Sänger aus den USA anreist, muss er dann erst einmal in Quarantäne und zwei Corona-Tests machen. Erst wenn die negativ sind, darf Wendler zurück zur Produktion. Fraglich auch, ob Wendlers Teilnahme an den Dreharbeiten am Mittwoch geklappt hätte, wenn er am Dienstag in Deutschland gelandet wäre.

Bohlen: "Hatte erwartet, dass es Probleme gibt"

Und was sagt nun Dieter Bohlen zum Wendler? "Ich hatte ehrlich gesagt erwartet, dass es bisschen Probleme gibt mit dem Wendler", erklärt er in einem Video bei RTL.de. Die Laune lässt er sich aber offensichtlich trotzdem nicht vermiesen. "Alles ist geil, ich bin gut drauf und so geht es weiter. Egal ob da jetzt einer mehr oder weniger ist." Und dann weist Bohlen auch noch einmal darauf hin, dass die erfolgreichste "DSDS"-Jury aller Zeiten damals nur aus drei Personen bestand.