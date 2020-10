Als die Fotojournalistin Anja Niedringhaus vor sechs Jahren durch einen Anschlag in Afghanistan ums Leben kam, war der Aufschrei groß. Jetzt soll ein Film an Niedringhaus erinnern: In Halle an der Saale finden gerade die Dreharbeiten zu einem ZDF-Film mit dem Arbeitstitel "Die Bilderkriegerin" statt, der sich mit Spiel- und Dokumentarteilen ihren Leben und Schaffen widmet.

Unter der Regie von Roman Kuhn verkörpert Antje Traue die "Bilderkriegerin" Anja Niedringhaus. In weiteren Rollen spielen unter anderem Dulcie Smart, Michele Cuciuffo und Franziska Hartmann. Regie bei den Dokumentarteilen führt Sonya Winterberg. Produzenten sind Hartmut Köhler und Tina Illgen. "Die Bilderkriegerin" ist eine ZDF-Koproduktion mit Ziegler Film und der Avanga Filmproduktion.

Der Film erzählt, wie aus der zunächst unerfahrenen jungen Frau eine der besten Fotojournalistinnen ihrer Generation wird. Sie riskiert bei ihren Einsätzen vom Kosovo bis Afghanistan viel, wird während ihrer Arbeit oft angegriffen und mehrfach verletzt. 2001 wechselt sie zur renommiertesten Bildagentur der Welt, Associated Press (AP).

In Kabul traf sie schließlich die AP-Chefkorrespondentin Kathy Gannon, mit der sie ein unzertrennliches Team bildete, bis es während der Präsidentschaftswahlen 2014 zu dem Anschlag auf beide im Südosten Afghanistans kam. Während Gannon schwer verletzt überlebte, war Anja Niedringhaus sofort tot. Sie wurde nur 48 Jahre alt.