am 08.10.2020 - 13:34 Uhr

Erst vor wenigen Tagen hat RTL bestätigt, dass sich Teile der deutschen Fußball-Nationalmannschaft den Fragen von Günther Jauch stellen werden (DWDL.de berichtete). Nun hat der Sender weitere Details zu dem Special bekanntgegeben, das bereits aufgezeichnet wurde und am kommenden Montag um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden soll.

Anders als in den klassischen Ausgaben von "Wer wird Millionär?" sind die prominenten Kandidaten jedoch nicht auf sich alleine gestellt, sondern können im Team spielen. So quizzt Leon Goretzka gemeinsam mit Joshua Kimmich, Niklas Süle bildet mit Lukas Klostermann ein Rate-Team und Kevin Trapp tritt zusammen mit dem Team-Manager Oliver Bierhoff an. Sie alle spielen für den guten Zweck.

Wie gewohnt gibt es die Möglichkeit, die Risikovariante mit vier Jokern zu nehmen - weil jedoch kein klassisches Studio-Publikum dabei ist, dient das "Team hinter dem Team" des DFB als Zusatzjoker. Statt des Publikumsjokers bekommen die Kandidaten einen vollwertigen, zweiten Telefonjoker. Außerdem haben die Spieler die Wahl aus vier und nicht wie regulär drei Telefonjokern, die angerufen werden können. Neben drei eigenen Helfern kann auch "WWM"-Millionengewinnerin Barbara Schöneberger angerufen werden.

"Ich finde es immer ungerecht, wenn gesagt wird, dass Fußballer nur Tore schießen können. Jetzt können sie beweisen, dass das nicht der Fall ist", sagt Moderator Günther Jauch. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Fußballer in der Sendung mitspielen: Lukas Podolski brachte es einst im Prominentenspecial auf 125.000 Euro und Manuel Neuer erspielte gar eine halbe Million.