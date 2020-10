In einer neuen Doku-Reihe will Sky demnächst die Lebensgeschichten prominenter Frauen erzählen. "Her Story" nennt sich das einstündige Format, für das es jetzt auch einen Ausstrahlungstermin gibt: Sky One zeigt "Her Story" ab dem 24. November dienstags um 21:50 Uhr. Mit dabei sind die EU-Abgeordnete und Köchin Sarah Wiener, Influencerin Stefanie Giesinger sowie Schauspielerin und Musikerin Anna Loos.

Den Anfang macht jedoch Entertainerin Barbara Schöneberger, über die Sky so viel zu erzäheln hat, dass sogar gleich zwei Folgen dabei herausgekommen sind. Für das kommende Jahr hat der Sender zudem schon weitere Folgen der Reihe angekündigt - dann wird es unter anderem um die Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus und die Journalistin Dunja Hayali gehen.

Elke Walthelm, Executive Vice President Content bei Sky Deutschland: "Mit 'Her Story' wollen wir neue Maßstäbe setzen. Dazu räumen wir den prominenten Power-Frauen den Platz ein, der ihnen gebührt und zeigen ihre Lebensgeschichte in cineastischen und dynamischen Bildern. Wir begleiten sie dabei, wie sie ihren Erfolg meistern, mit Problemen umgehen und erleben sie dabei nah, authentisch und als echte Vorbilder."

Produziert werden die Frauen-Porträts von DEF Media. Der erste Aufschlag umfasst neben den fünf Folgen auch noch ein Best-Of, das am 29. Dezember bei Sky One zu sehen sein wird. Sämtliche Episoden stehen darüber hinaus auch über Sky Go, Sky Ticket und Sky Q zum Abruf bereit.